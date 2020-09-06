Resmi: Ferrari, FIA'nın Racing Point'le ilgili kararına yaptığı itirazı geri çekti

Ferrari, yaptığı itirazı geri çektiğini açıklayan son takım oldu. Bu, hiçbir takımın karara itiraz etmeyeceği ve olayı temyize taşımayacağı anlamına geliyor.

Ayrıca Silverstone'daki FIA yetkilileri tarafından açıklanan orijinal karar, geçerliliğini koruyacak.

Bu, Racing Point'in 400 bin euro para cezası ve 15 puan silme cezası aldığı anlamına geliyor. Takım ayrıca, bu fren sistemini kullandığı her yarışta hakemler tarafından kınanmaya devam edecek.

McLaren, Williams ve Renault konuyla ilgili itirazlarını çoktan çektiler. Ayrıca cezayı fazla bulan ve karara itiraz eden Racing Point de itirazını geri çekti.

Böylelikle Racing Point'in fren kanallarıyla ilgili dava kapanmış oldu. Ancak gelecek yıldan itibaren bu alandaki kurallar daha sıkı hale getirilecek ve kopyalamaların önüne geçilecek.