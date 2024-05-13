Resmi: Ferrari, Mercedes'ten Serra ve d'Ambrosio ile anlaştı
Ferrari, bugün yaptığı açıklama ile Mercedes'ten Loic Serra ve Jerome d'Ambrosio ile anlaştığını duyurdu.
Loic Serra'nın Ferrari ile anlaştığı uzun zamandır biliniyordu fakat Ferrari resmi açıklamayı bir türlü yapmamıştı.
Ayrıca Jerome d'Ambrosio'nun da Ferrari bünyesine katıldığı ifade ediliyordu.
Bugün bir açıklama yayınlayan Ferrari, her iki isimle de resmi imzaların atıldığını duyurdu.
Griddeki en yetenekli mühendislerden biri olarak görülen Serra, şasi performansından sorumlu mühendis şefi olarak Ferrari'ye katılacak.
Serra doğrudan Enrico Cardileye bağlı olacak.
Eski F1 pilotu d'Ambrosio ise takım patronu yardımcılığına getirildi. Belçikalı pilot aynı zamanda Ferrari Sürücü Akademisi'nin de yeni patronu olacak.
Her ikisi de 1 Ekim'de Scuderia Ferrari HP ile çalışmaya başlayacak.
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