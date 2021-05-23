Resmi: Ferrari, Leclerc'in vites kutusunu değiştirmeyecek!

Ferrari, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında güçlü bir performans ortaya koymuş ve ilk denemelerin ardından Charles Leclerc zaman tablosunun tepesinde yer almıştı.

Sonrasında Monakolu pilot, bitime saniyeler kala önce bariyerlere çarptı ve ardından kerblerden sekerek bariyerlere uçtu. Temasın etkisiyle araçta büyük hasar oluştu.

Seans kırmızı bayrakla sona erdi ve Leclerc, kazaya rağmen pole pozisyonunu kazanan isim olmayı başardı.

Ancak kaza nedeniyle vites kutusunun değiştirilmesinden endişe ediliyordu ve Ferrari, ilk incelemelerin ardından ciddi bir hasara rastlamadı. Nihai kararını ise gece ve bu sabah yaptığı analizlerin ardından verdi.

Takım yaptığı incelemelerin ardından vites kutusunun değişmesine neden olacak herhangi bir hasara rastlamadıklarını ve bu yüzden değişiklik yapmayacaklarını açıkladı.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan detaylı kontrollerin ardından Charles Leclerc'in vites kutusunda belirli bir arızaya rastlanmadı. Monakolu pilot bundan ötürü bugünkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak." denildi.

Böylelikle Ferrari, 2019 Meksika'dan bu yana ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.