Resmi: Ferrari, Binotto ile yollarını ayırıyor

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Haftalardır devam eden spekülasyonlar nihayet gerçeğe döndü ve Ferrari takım patronu Mattia Binotto'nun görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Binotto'nun takımdan ayrılacağına dair iddialar, birkaç haftadır gündemi meşgul ediyordu.

İlk haberler, Binotto'nun görevine Ferrari Başkanı John Elkann tarafından son verileceğine yönelikti ancak bu iddialar hem Ferrari hem de Binotto tarafından yalanlanmıştı.

Fakat geçen hafta, Elkann ve Benedetto Vigna ikilisinin Binotto'ya yeterince güvenmediği, bundan ötürü de İtalyan takım patronunun görevinden ayrılma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Binotto, kendisine güven duyulmayan bir ortamda çalışmak istemiyordu ve cuma günü itibariyle istifasını verdi. Birkaç günlük değerlendirme sürecinin ardından Ferrari, Binotto'nun istifasını kabul etti.

İtalyan patron, 31 Aralık tarihine kadar mevcut görevini sürdürecek ve ardından Ferrari şirketinden tamamen ayrılacak. Bu da teknik departmanda çalışmasının mümkün olmadığı anlamına geliyor.

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, arrives at the track Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ferrari CEO'su Vigna, "Mattia'ya Ferrari'de geçirdiği 28 yıl boyunca verdiği büyük katkılardan ve özellikle de geçen yıl takımı yeniden rekabetçi bir konuma getirmek için ortaya koyduğu çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz." derken, gelecekte şampiyonluğu kazanmak için mükemmel bir konumda olduklarına vurgu yaptı.

Bu kararla Binotto'nun 28 yıllık Ferrari kariyeri son bulacak. Bir mühendis olarak başladığı Ferrari'de motor departmanının başına geçen, sonrasında teknik direktör olan Binotto, 2019'da takım patronluğuna kadar yükselmişti.

Binotto, "Büyük bir üzüntüyle açıklamak istiyorum ki Ferrari ile olan işbirliğimi sonlandırmaya karar verdim."

"Sevdiğim ve 28 yıldır bir parçası olduğum bir şirketten, belirlenen hedeflere ulaşmak için her türlü çabayı gösterdiğime inanmanın verdiği huzurla ayrılıyorum."

"Ardımda kenetlenmiş ve giderek büyüyen bir ekip bırakıyorum."

"Bu ekip, en yüksek hedeflere ulaşmaya hazır olan ve gelecek için en iyisini dilediğim güçlü bir ekip."

"Bu kararı almak benim için çok zordu ancak şu anda bu adımı atmanın doğru olduğunu düşünüyorum."

"Zorluklarla fakat bir o kadar da memnuniyetle dolu bu yolculuğu benimle paylaşan tüm Gestione Sportiva çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Şimdi asıl soru Binotto'nun yerini kim alacağı. Görünüşe bakılırsa ana aday Frederic Vasseur ancak İtalyan üretici henüz kararını vermedi ve yeni yıla doğru bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.

Şimdilik yeni takım patronunun kim olacağı açıklanmadı.