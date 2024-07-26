Resmi: Famin, Alpine takım patronluğu görevinden ayrılıyor!
Alpine, Bruno Famin'in takım patronluğu görevinden ayrılacağını resmen açıkladı.
Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team at the Press Conference
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Alpine, Flavio Briatore'nin takım danışmanlığına getirilmesinin ardından yeni bir yapılanma sürecine girmiş durumda.
2026'da Renault motoru kullanmayı bırakıp, Mercedes'le uzun vadeli bir anlaşma yapmaya hazırlanan Alpine, aynı zamanda vites kutusu ve arka süspansiyonu da Alman üreticiden almayı planlıyor.
Bunun dışında teknik yapıya yeni transferler yapılıyor ve sürücü tarafı için de Carlos Sainz ile görüşmeler var.
Son günlerde Alpine'in takım patronu Bruno Famin'le de yollarını ayırmayı düşündüğü ifade edilmişti. Famin, geçen yıl Belçika GP'de Otmar Szafnauer'in görevden alınmasıyla geçici olarak bu göreve gelmişti.
O günden bu yana bir yıldır bu görevi sürdüren Famin, Ağustos sonunda takım patronluğu görevinden ayrılacak ve Renault'nun diğer motor sporları faaliyetleriyle ilgilenecek.
Resmi açıklamada şöyle denildi: "BWT Alpine F1 Takımı, Bruno Famin'in Ağustos ayı sonu itibariyle F1 Takım Direktörlüğü görevinden ayrılacağını doğruluyor."
"Bruno, Renault Grubu'nun Viry-Chatillon'daki diğer tüm Motor Sporları faaliyetlerinden sorumlu olacak. Yeni takım patronu zamanı geldiğinde duyurulacak."
Şimdilik yeni takım patronu açıklanmadı fakat Motorsport.com'un kaynaklarına göre bu göreve F2 ve F3'te HiTech takımını yöneten Oliver Oakes getirilecek.
George Russell, HitechGP Dallara F312 Mercedes-Benz with Oliver Oakes
Fotoğraf: James Gasperotti
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