Resmi: F1'le kontrat yenileyen Belçika, 2023 yılında takvimde kalacak!

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Mevcut anlaşmasının sona ermesi ve birkaç yeni yarışın takvime girmesiyle Belçika, 2023 yılında 24 yarışa genişleyecek takvimde yer alma ihtimali oldukça düşük olan birkaç ülkeden birisiydi.

Ancak son dönemde Güney Afrika ve Çin'in takvime dönüşüyle ilgili belirsizlikle ortaya çıktı ve bunun üzerine yarışın F1 takviminde kalabileceği konusundaki umutlar arttı.

Sonunda taraflar bir yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardılar ve bugün itibariyle Spa'nın 2023'te takvimde kalacağı doğrulandı.

Yarışın tarihi açıklanmadı ancak asıl 2023 takviminde yer almaması ve takvime sonradan dahil olması nedeniyle, yaz sonundaki geleneksel yerini kaybetmesi ve artık temmuz ayında yapılması bekleniyor.

Açıklamada, "Formula 1, mevcut ortaklığını uzatma konusunda anlaşma sağlanmasının ardından Belçika Grand Prix'sinin 2023 takviminde yer alacağını doğruluyor. 2023 takvimine ilişkin diğer ayrıntılar zamanı geldiğinde duyurulacaktır." denildi.

Spa, geride kalan süreçte takvimde kalabilmek için tesisleri yeniledi ve trafik sıkıntısını çözmek için önemli bir çaba gösterdi. Ayrıca pist dışındaki eğlence sayısı da artırıldı.

Bir yıllık ertelemeye rağmen Belçika'nın uzun vadeli geleceği çözülemedi ve birkaç aydır devam eden görüşmelerin, önümüzdeki süreçte yine devam etmesi bekleniyor.