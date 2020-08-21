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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi

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Resmi: F1 motor modları yasağı, İtalya GP'sine kadar ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

FIA, Formula 1 motor modlarının kullanım kısıtlamasını İtalya Grand Prix'si hafta sonuna kadar erteledi, bu da takımların Spa'ya kadar normal bir şekilde motor modunu kullanabileceği anlamına geliyor.

Bu değişiklik, motor üreticilerinin yarış hafta sonuna yeni kısıtlamalar getirilmeden önce daha çok dinamometre testi yapmasına yardımcı olmak amacıyla getirildi.

Hem sıralama hem de yarış için tek bir mod kullanımı yapılması, geçen hafta takımların FIA Motor Sporları genel sekreteri Peter Bayere attığı mektuptan sonra gündeme geldi. 

"Güç ünitesi ICE modu - sıralama ve yarış arasındaki farklılık" adı altında yapılan değişikliği açıklayan Bayer, FIA'nın Belçika GP öncesinde teknik bir direktif ile beraber bu modları kısıtlayacağını söylemişti.

Bu değişiklik için sunulan gerekçe ise iki farklı kurala ithafen yapıldı. Bunlardan ilki, 2020 teknik kurallarının 2.7 maddesiydi ve bu madde şu şekilde: "Otomobilinin bu kurallara, bir organizasyonun tamamı boyunca uygun olduğunu FIA teknik delegesine ve hakemlere kanıtlamak, her katılımcının kendi görevidir."

"Aracın dizaynının, parçalarının ve sistemlerinin - güvenlik eklentilerinin dışında - donanım veya materyallerde yapılan fiziksel denetlemede bu kurallara uygun olduğu ortaya konmalıdır. Hiçbir mekanik dizayn, kurallara uygunluğu garantiye almak konusunda bir yazılımsal denetime dayanmamalıdır."

"Doğaları gereği elektronik sistemlerin uygunluğu donanım, yazılım ve veri denetimi ile incelenebilir."

Yazdığı mektupta Bayer, "modların çeşitliliği ve karmaşıklığı, FIA'nın PU ile alakalı kuralları ve koşulları, organizasyonun belirlenmiş kritik anlarında denetlemesinde oldukça zorlanması amacıyla kullanılıyor." sözlerine yer verdi.

Listelenen ikinci kural ise, sportif kuralların 27.1 maddesi oldu, bu madde de sürücülerin araçları "yalnız ve yardım almayarak" sürmesine yapılan bir referans.

Bayer mektubunda bu konu hakkında şu sözlere yer verdi: "Şu anda kullanılan ICE modlarında yapılan değişiklikler, sürücünün aracı yalnız ve yardım almadığı bir şekilde kullanmamasına neden oluyor."

"Bu endişeleri ortadan kaldırmak amacıyla biz, sıralama seansı ve yarış sırasında PU'nun tek bir modda çalışmasını şart koşacağız."

Durumla ilgili taslak olarak hazırlanan bir teknik direktif bu hafta itibariyle takımlara gönderildi, ancak birkaç soru işaretini ortaya çıkardı ve yapılan tartışmalar sonrasında, Perşembe akşamı itibariyle bu kuralın Monza'dan itibaren kullanılacağı açıklandı, böylece takımlar daha çok bilgi toplama fırsatına sahip olacaklar. 

Motorsport.com'a konuşan bir F1 takım patronu şunları söyledi: "Bu, düzgün bir şekilde yapılması mümkün olmayan direkt bir teknik direktif. Bunu doğru bir şekilde yapmalıyız."

Geçen hafta Barcelona'da konuşan F1 yarış direktörü Michael Masi ise, FIA'nın yeni kuralları yönetmekte başarılı olacağına inandığını söyledi.

"Bence biz gayet özgüvenliyiz, aksi takdirde şu anda girdiğimiz bu yola girmezdik. Özellikle teknik takımın bu konu hakkında büyük bir iş yaptığının farkındayım ve onlar, bu konuda fikirlerini almak için dört güç ünitesi üreticisine de fikirlerini sordular."

"Şu anda olunabileceği kadar özgüvenliyiz, aksi takdirde bu yola girmemiş olurduk. "

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Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Adam Cooper

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