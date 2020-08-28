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Formula 1 / Son dakika

Resmi: F1, ikinci Bahreyn yarışında "oval" pist düzenini kullanacak!

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Resmi: F1, ikinci Bahreyn yarışında "oval" pist düzenini kullanacak!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula 1, Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak ikinci yarışın "oval" pist düzeninde olacağını doğruladı.

F1, bu hafta başında yaptığı açıklamada 2020 takviminin son yarışlarını açıkladı ve Bahreyn'in 17 yarışlık takvimde iki tane yarışa ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Haziran ayında yaptığı açıklamada, serinin Bahreyn'deki "oval" pist düzeni de dahil olmak üzere her türlü seçeneğe baktığını belirtmişti.

Şimdi F1 tarafından, Sakhir Grand Prix olarak bilinen 6 Aralık'taki ikinci Bahreyn yarışının dış pist düzeninde, yani oval bölümde yapılacağı doğrulandı.

Bu düzene göre ilk dört viraj, mevcut Grand Prix'de kullanılanla aynı olacak. Ardından bir dizi hızlı viraj gelecek.

Sonrasında araçlar, arka düzlüğe bağlanarak son viraj öncesinde normal piste geri dönmüş olacaklar.

Sadece 2.277 mil (3.664 km) uzunluğundaki bu pist, mevcut Bahreyn düzeninden bir mil daha kısa. Buna karşılık bir F1 etkinliğini düzenlemek için gerekli olan FIA Grade 1 lisansına sahip.

F1 araçlarının, Monaco'dan sonra en kısa ikinci pist olacak bu düzeni, sıralama turlarında 55 saniyeden daha kısa sürede tamamlaması bekleniyor. Yarışta ise bir turun yaklaşık 60 saniyede tamamlanacağı tahmin ediliyor. Bu da seri tarihindeki en kısa turlar olacak.

Bahreyn International Circuit CEO'su Şeyh Salman bin İsa al-Khalifa, Haziran ayında Motorsport.com'a yaptığı açıklamada bu fikre şaşırdıklarını belirtmişti.

Şeyh Salman, "Bu, düşük yere basma gücü pisti. Monza ile karşılaştırmanın imkanı yok, ancak araçları minimum yere basma gücünde çalıştıracağınız bir pist, bu yüzden hava koridoru etkisi olacak. Umarım üç DRS bölgesi olabilir." demişti.

Oval bölüm daha önce sadece kulüp yarışları ve kurumsal etkinlikler için kullanılıyordu.

F1 daha önce Bahreyn'de 2010 Grand Prix'sinde pistin "dayanıklılık yarışı" versiyonunu kullanıyordu. Sonrasında bu düzen bir daha kullanılmadı.

F1 ayrıca, Sakhir Grand Prix'sinin, ilk Bahreyn yarışına göre daha geç bir saatte başlayacağını ve ışıklar altında tamamen bir gece yarışı olacağını da doğruladı.

 

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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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