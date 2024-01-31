Resmi: F1, Andretti'nin spora giriş başvurusunu reddetti!
Grand Prix yarışlarının ticari haklarını elinde bulunduran Formula 1, Andretti'nin 2025 ve 2026 yıllarında spora girmek için yaptığı başvuruyu reddetti.
Formula 1'den yapılan açıklamada, Andretti'nin 2025, 2026 ve 2027 yıllarında spora girmesine yönelik talebinin reddedildiği belirtildi.
Yapılan uzun açıklamada, 2028'den itibaren 11. takım için olası bir boşluk açılabileceği belirtildi fakat kısa vadede Andretti'nin spora girmesine izin verilmeyeceği açıkça doğrulandı.
Bu, FIA'nın kararıyla tamamen tezat oluşturuyor çünkü FIA, katılımcılara gönderdiği ilgi beyan sürecinin ardından Andretti'nin gerekli tüm teknik ve finansal yeterliliğe sahip olduğu sonucuna varmıştı.
Ancak nihai onayı Formula 1'in vermesi gerekiyordu ve özellikle ticari konularla alakalı yoğun tartışmalar sonrası Andretti'nin F1'e gelmesinin sporun lehine olmayacağı sonucuna varıldı.
Formula 1, 10 takımla mutluydu ve net fayda sağlamadığı sürece yeni bir F1 takımının spora girmesine sıcak bakmıyordu.
Bu yüzden Andretti için işler pek de iyi görünmüyordu. Buna rağmen Amerikalı ekip, son aylarda F1 projesi üzerinde yoğun şekilde çalıştı ve hatta 2025 için bir rüzgar tüneli modeli bile geliştirdi.
Fakat aylar süren müzakereler ve kilit paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından F1, Andretti'nin spora girmesi halinde bunun spor için faydalı olmayacağı sonucuna vardı.
Photo by: Andretti Autosport
Wind Tunnel Model in Toyota Cologne
2028 hâlâ bir seçenek
GM ile ortaklık kuran Andretti, spora girmek için gerekli kaynağa sahip olduğunu düşünüyor ve spor için gerekli değeri oluşturacağından da şüphe duymuyor.
Liberty Media, önümüzdeki üç yıl için Andretti'yi reddetse de, 2028'den itibaren böyle bir imkanın olabileceğinden bahsedildi.
Bu, yeni bir Concorde Anlaşması'nın imzalanmasından sonraki döneme geliyor ve böyle olması hiç de tesadüf değil. Çünkü mevcut Concorde Anlaşması'nda, yeni bir takımın F1'e girmesi halinde 200 milyon dolar katılım ücreti ödemesi gerekiyor. Yeni dönemde yeni bir Concorce Anlaşması imzalanacak ve katılım ücreti neredeyse 1 milyar doları bulacak.
Andretti, eğer gerekli değeri yaratabileceği konusunda F1'i ikna eder ve bu yeni ücreti ödemeye istekli olursa, 2028'de spora girebilir fakat bunlar şimdilik sadece birer yorumdan ibaret.
Amerikalı ekibin değer yaratabileceğini göstermek için, 2028'de Cadillac motoruyla yarışması gerekebilir. Böyle bir durumda F1'in elinde artık reddetmek için hiçbir sebep de kalmayacak.
Şu anda Andretti projesinde 120 kişi çalışıyor ve yakında yeni bir fabrikanın inşasına başlanması planlanıyordu.
Açıklamada şöyle denildi: "Değerlendirme sürecimiz, 11. takımın varlığının tek başına şampiyonaya değer katmayacağını ortaya koymuştur."
"Yeni bir katılımcının değer katmasının en önemli yolu rekabetçi olmasıdır. Başvuru sahibinin rekabetçi bir katılımcı olacağına inanmıyoruz."
"11. takımın eklenmesi yarış organizatörlerine operasyonel bir yük getirecek, bazılarını önemli maliyetlere maruz bırakacak ve diğer yarışmacıların teknik, operasyonel ve ticari alanlarını azaltacak."
"Üstelik mali sonuçlar üzerinde olumlu herhangi bir önemli etkisini de tespit edemedik."
F1'in tutumunun arkasındaki bir diğer kilit unsur da Andretti'nin motor durumu; takımın 2025 veya 2026'dan itibaren -başka bir üreticinin motorunu kullanması gerekiyor- ki bu da mevcut üreticileri zorlayabilecek bir durum.
F1 bunun şampiyonanın sağlığı için iyi bir durum olmadığını düşünüyor.0
F1, "GM güç ünitesine sahip bir takımın 2028 Şampiyonası'na katılması için yapılacak bir başvuruya, ya bir GM fabrika takımı olarak ya da izin verilen tüm bileşenleri kendi bünyesinde tasarlayan bir GM müşteri takımı olursa, o zaman farklı bakacağız." dedi.
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