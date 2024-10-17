Resmi: F1, 2025'te en hızlı turu atanlara puan vermeyecek
Formula 1, 2025 sezonu için en hızlı tur puanını kaldırma kararı aldı.
FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, çeşitli konuları görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelerek kural değişikliklerini onayladı.
Önümüzdeki yıldan itibaren F1, yarışın en hızlı turunu atan sürücüye ekstra bir puan vermeyecek.
En hızlı tur puanı, 2019'da aksiyonu canlandırmak ve pozisyon savaşı vermeyen sürücülere fırsatlar sunma amacıyla getirilmişti.
Ancak en hızlı tur puanı hiçbir zaman gösteriyi iyileştirme vaadini yerine getirmedi ve genellikle arkasındaki araçla arasında büyük fark olan sürücüler tarafından tercih edildi.
Bu kural, geçen ayki Singapur Grand Prix'sinde RB pilotu Daniel Ricciardo'nun McLaren'a puan vermemek için en hızlı turu atmasıyla yeniden tartışma konusu haline geldi.
F1 artık 2025 sezonundan itibaren ekstra puanı kaldıracak ve bir sürücünün pazar günü alabileceği maksimum puan 25 olacak.
Konsey ayrıca genç sürücüler için ayrılan antrenman süresini iki katına çıkarma planlarını da onayladı.
2025'ten itibaren takımlar araç başına iki kez genç bir sürücüyü piste çıkaracak.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
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