Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Resmi: F1, 2025'te en hızlı turu atanlara puan vermeyecek

Formula 1, 2025 sezonu için en hızlı tur puanını kaldırma kararı aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, çeşitli konuları görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelerek kural değişikliklerini onayladı.

Önümüzdeki yıldan itibaren F1, yarışın en hızlı turunu atan sürücüye ekstra bir puan vermeyecek.

En hızlı tur puanı, 2019'da aksiyonu canlandırmak ve pozisyon savaşı vermeyen sürücülere fırsatlar sunma amacıyla getirilmişti.

Ancak en hızlı tur puanı hiçbir zaman gösteriyi iyileştirme vaadini yerine getirmedi ve genellikle arkasındaki araçla arasında büyük fark olan sürücüler tarafından tercih edildi.

Bu kural, geçen ayki Singapur Grand Prix'sinde RB pilotu Daniel Ricciardo'nun McLaren'a puan vermemek için en hızlı turu atmasıyla yeniden tartışma konusu haline geldi.

F1 artık 2025 sezonundan itibaren ekstra puanı kaldıracak ve bir sürücünün pazar günü alabileceği maksimum puan 25 olacak.

Konsey ayrıca genç sürücüler için ayrılan antrenman süresini iki katına çıkarma planlarını da onayladı.

2025'ten itibaren takımlar araç başına iki kez genç bir sürücüyü piste çıkaracak.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"
Sonraki haber Red Bull, kapalı park kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"

Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"

Formula 1
Amerika GP
Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Formula 1
Amerika GP
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı
WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi

WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi

WRC
Orta Avrupa Rallisi
WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi

Son Haberler

Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"

Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"

F1 Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"
Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

F1 Formula 1
Amerika GP
Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!
Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama

Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama

F1 Formula 1
Amerika GP
Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama
Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Amerika GP
Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye