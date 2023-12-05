Resmi: F1, 2024'te Miami ve Çin'de sprint yarışı düzenleyecek
Formula 1, Miami ve Çin'in 2024'te sprint yarışına ev sahipliği yapacağını açıkladı.
Takımlar ve serinin patronları arasında mevcut sprint formatını geliştirmeye yönelik çalışmalar devam ederken, bugün itibariyle altı sprint yarışının yeri kesinleşti.
Bu sezon sprint yarışları Bakü, Spa, Avusturya, Circuit of the Americas, Brezilya ve Katar'da gerçekleştirilmişti.
Yeni sezonda Bakü ve Spa normal hafta sonu takvimine geri dönerken, 21 Nisan'daki Çin Grand Prix'si ve 5 Mayıs'taki Miami GP, sprint hafta sonu formatına göre koşulacak.
Çin ve Miami, sezonun başlangıç kısmı için sprint yarışı düzenlemek adına "en makul" çözüm olarak görüldükleri için sprint hafta sonu formatına göre koşulacaklar.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, leads Pierre Gasly, Red Bull Racing RB15
Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın sezonun çok erken bir noktasında gerçekleşmesinden ötürü, Avustralya'da bir sprint yarışı yapılması düşünüldü ancak saat dilimi farkı nedeniyle bunun mümkün olmayacağı anlaşıldı.
Ayrıca Çin ve Miami'nin her ikisi de iyi geçiş fırsatları sunuyor ve bu da onları sprint için iyi seçenekler yapıyor.
F1, Ocak ayı civarında sprint formatının kendisinde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Mevcut sprint hafta sonu zaman çizelgesinin elden geçirilmesine kesin gözüyle bakılırken, artık cuma günkü sıralama turları, ana yarışın değil, cumartesi sabah yapılacak sprint yarışının gridini belirleyecek.
Cumartesi sabah sprint yarışı, öğleden sonra ise ana yarışın sıralama turları gerçekleştirilecek.
2024 F1 sprint yarışları:
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|19-21 Nisan
|Çin
|Şanghay
|3-5 Mayıs
|Miami
|
Miami
|28-30 Haziran
|Avusturya
|Spielberg
|28-30 Ekim
|Amerika
|Austin
|1-3 Kasım
|Brezilya
|Sao Paulo
|29 Kasım - 1 Aralık
|Katar
|Losail
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