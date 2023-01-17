Resmi: F1, 2023'te Çin'in yerine başka bir ülkeyi geçirmeyecek, takvim 23 yarışa düştü!

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Formula 1 normalde 2023 yılında 24 yarış düzenlemeyi planlıyordu ve böylelikle tüm zamanların en büyük takvimi ortaya çıkacaktı.

Ancak Çin'in uyguladığı COVID-19 tedbirleri, yarışın 2023 yılında yapılmasının önüne geçti ve yarış takvimden çıkarıldı.

F1, bunun üzerine takvimdeki yarış sayısını 23'e indirdi fakat arka planda Portekiz'le görüşmeler vardı. Çin'in COVID-19 tedbirlerini kaldırmasıyla, yarışın takvime dönebileceği konuşulmaya başlandı. Hatta Çin, bir niyet mektubu dahi gönderdi.

Fakat Formula 1, sonunda hem Portekiz hem de Çin'de yarış düzenlememe kararı aldı. Bu da 2023 F1 takvimindeki yarış sayısının 23'e indiği anlamına geliyor.

Çin'in takvimden çıkmasıyla, 2 Nisan'daki Avustralya ile 30 Nisan'daki Azerbaycan GP arasında yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olacak.

2023 Formula 1 takvimi: Tarih Grand Prix Konum

5 Mart Bahreyn Sakhir 19 Mart Suudi Arabistan Cidde 2 Nisan Avustralya Melbourne 30 Nisan Azerbaycan* Bakü 7 Mayıs Miami Miami 21 Mayıs Emilia-Romagna Imola 28 Mayıs Monako Monako 4 Haziran İspanya Barselona 18 Haziran Kanada Montreal 02 Temmuz Avusturya* Spielberg 09 Temmuz Büyük Britanya Silverstone 23 Temmuz Macaristan Budapeşte 30 Temmuz Belçika* Spa 27 Ağustos Hollanda Zandvoort 03 Eylül İtalya Monza 17 Eylül Singapur Singapur 24 Eylül Japonya Suzuka 08 Ekim Katar* Losail 22 Ekim Amerika Austin 29 Ekim Meksika Mexico City 05 Kasım Brezilya* Sao Paulo 18 Kasım Las Vegas Las Vegas 26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina * Sprint yarış hafta sonu