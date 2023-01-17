Resmi: F1, 2023'te Çin'in yerine başka bir ülkeyi geçirmeyecek, takvim 23 yarışa düştü!
Formula 1 yönetimi, söylenenin aksine 2023 takviminde toplam 23 yarış yer alacağını ve Çin'in yerine takvime herhangi bir yarışın eklenmeyeceğini açıkladı.
Formula 1 normalde 2023 yılında 24 yarış düzenlemeyi planlıyordu ve böylelikle tüm zamanların en büyük takvimi ortaya çıkacaktı.
Ancak Çin'in uyguladığı COVID-19 tedbirleri, yarışın 2023 yılında yapılmasının önüne geçti ve yarış takvimden çıkarıldı.
F1, bunun üzerine takvimdeki yarış sayısını 23'e indirdi fakat arka planda Portekiz'le görüşmeler vardı. Çin'in COVID-19 tedbirlerini kaldırmasıyla, yarışın takvime dönebileceği konuşulmaya başlandı. Hatta Çin, bir niyet mektubu dahi gönderdi.
Fakat Formula 1, sonunda hem Portekiz hem de Çin'de yarış düzenlememe kararı aldı. Bu da 2023 F1 takvimindeki yarış sayısının 23'e indiği anlamına geliyor.
Çin'in takvimden çıkmasıyla, 2 Nisan'daki Avustralya ile 30 Nisan'daki Azerbaycan GP arasında yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olacak.
2023 Formula 1 takvimi:
|Tarih
|Grand Prix
|Konum
|5 Mart
|Bahreyn
|Sakhir
|19 Mart
|Suudi Arabistan
|Cidde
|2 Nisan
|Avustralya
|Melbourne
|30 Nisan
|Azerbaycan*
|Bakü
|7 Mayıs
|Miami
|Miami
|21 Mayıs
|Emilia-Romagna
|Imola
|28 Mayıs
|Monako
|Monako
|4 Haziran
|İspanya
|Barselona
|18 Haziran
|Kanada
|Montreal
|02 Temmuz
|Avusturya*
|Spielberg
|09 Temmuz
|Büyük Britanya
|Silverstone
|23 Temmuz
|Macaristan
|Budapeşte
|30 Temmuz
|Belçika*
|Spa
|27 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|03 Eylül
|İtalya
|Monza
|17 Eylül
|Singapur
|Singapur
|24 Eylül
|Japonya
|Suzuka
|08 Ekim
|Katar*
|Losail
|22 Ekim
|Amerika
|Austin
|29 Ekim
|Meksika
|Mexico City
|05 Kasım
|Brezilya*
|Sao Paulo
|18 Kasım
|Las Vegas
|Las Vegas
|26 Kasım
|Abu Dhabi
|Yas Marina
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