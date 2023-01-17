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Formula 1 Haberler

Resmi: F1, 2023'te Çin'in yerine başka bir ülkeyi geçirmeyecek, takvim 23 yarışa düştü!

Formula 1 yönetimi, söylenenin aksine 2023 takviminde toplam 23 yarış yer alacağını ve Çin'in yerine takvime herhangi bir yarışın eklenmeyeceğini açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: F1, 2023'te Çin'in yerine başka bir ülkeyi geçirmeyecek, takvim 23 yarışa düştü!
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Formula 1 normalde 2023 yılında 24 yarış düzenlemeyi planlıyordu ve böylelikle tüm zamanların en büyük takvimi ortaya çıkacaktı.

Ancak Çin'in uyguladığı COVID-19 tedbirleri, yarışın 2023 yılında yapılmasının önüne geçti ve yarış takvimden çıkarıldı.

F1, bunun üzerine takvimdeki yarış sayısını 23'e indirdi fakat arka planda Portekiz'le görüşmeler vardı. Çin'in COVID-19 tedbirlerini kaldırmasıyla, yarışın takvime dönebileceği konuşulmaya başlandı. Hatta Çin, bir niyet mektubu dahi gönderdi.

Fakat Formula 1, sonunda hem Portekiz hem de Çin'de yarış düzenlememe kararı aldı. Bu da 2023 F1 takvimindeki yarış sayısının 23'e indiği anlamına geliyor.

Çin'in takvimden çıkmasıyla, 2 Nisan'daki Avustralya ile 30 Nisan'daki Azerbaycan GP arasında yaklaşık 1 aylık zaman dilimi olacak.

2023 Formula 1 takvimi:

Tarih Grand Prix Konum
5 Mart Bahreyn Sakhir
19 Mart Suudi Arabistan Cidde
2 Nisan Avustralya Melbourne
30 Nisan Azerbaycan* Bakü
7 Mayıs Miami Miami
21 Mayıs Emilia-Romagna Imola
28 Mayıs Monako Monako
4 Haziran İspanya Barselona
18 Haziran Kanada Montreal
02 Temmuz Avusturya* Spielberg
09 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
23 Temmuz Macaristan Budapeşte
30 Temmuz Belçika* Spa
27 Ağustos Hollanda Zandvoort
03 Eylül İtalya Monza
17 Eylül Singapur Singapur
24 Eylül Japonya Suzuka
08 Ekim Katar* Losail
22 Ekim Amerika Austin
29 Ekim Meksika Mexico City
05 Kasım Brezilya* Sao Paulo
18 Kasım Las Vegas Las Vegas
26 Kasım Abu Dhabi Yas Marina

* Sprint yarış hafta sonu

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