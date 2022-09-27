Resmi: F1, 2023 için altı sprint yarışı planını onayladı

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F1 takımları ve sporun sahibi Liberty Media, son denemelerin başarıyla geçmesinin ardından gelecek sezon sprint yarış sayısını artırma kararı almıştı.

Ancak FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, değişikliklerin mali etkilerini kontrol etmek ve FIA'ya ekstra ödeme yapılıp yapılmayacağını netleştirmek istediği için nihai onayı vermemişti.

Başkanın bu tutumu o dönemde öfkeye yol açmış, üst düzey bir kaynak FIA'nın engelleme kararının arkasında 'açgözlülük' yattığını öne sürmüştü.

Konu tıkanmış gibi görünse de FIA Dünya Motor Sporları Konsey tarafından düzenlenen son toplantıda, bu karar onaylandı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali bu hamleyi memnuniyetle karşıladı.

FIA'nın planı onaylamasıyla ilgili konuşan Domenicali şunları söyledi: "2021'de ilk kez uygulamaya konulan yeni formatın başarısı üzerine 2023'ten itibaren altı sprint yarışı düzenleneceğini memnuniyetle duyuruyoruz."

"Sprint, Cuma günkü ilk andan Pazar günkü ana yarışın son anına kadar tüm sürücülerin bir şeyler için mücadele etmesinden dolayı, üç gün boyunca aksiyon sağlıyor ve hafta sonuna daha fazla drama ve heyecan katıyor. Taraftarlardan, takımlardan, organizatörlerden ve ortaklardan gelen geri bildirimler çok olumlu. Bu format Formula 1'e yeni bir boyut getiriyor ve hepimiz gelecekte de başarılı olmasını istiyoruz."

Altı sprint planının onaylanması, F1'in odak noktasının artık bu yarışlar için en iyi yerlerin neresi olacağını araştırmaya çevirebileceği anlamına geliyor.

Bu yıl F1'in kabul ettiği üç sprint yarışı için Imola, Avusturya ve Brezilya seçildi.

Başlangıçta F1 altı sprint yarışı düzenlemeyi planlamıştı ve bunların Bahreyn, Imola, Kanada, Avusturya, Hollanda ve Brezilya'da yapılacağı belirtilmişti.

Takımlar ve F1 arasında, sprint yarışlarının geçişe müsait yarışlarda yapılması gerektiği konusunda ortak bir mutabakat var.