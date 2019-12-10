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Formula 1 / Son dakika

Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak

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Resmi: F1, 2020 sezonunda 2019 lastiklerini kullanacak
Ekleyen:
, Editör
10 Ara 2019 11:53

FIA, bugün yaptığı açıklamada Formula 1'in 2020 yılında yeni lastiklerle değil, 2019 sezonunda kullanılan mevcut lastiklerle mücadele edeceğini duyurdu.

Austin’deki cuma antrenmanlarında tüm takımlara ikişer set 2020 lastiği verilmişti.  Sürücüler, yol tutuş eksikliğinden dolayı hayal kırıklığı yaşadılar ve Pirelli’nin doğru yönde olup olmadığını sorguladılar. Bu da 2019 lastikleriyle devam etmenin daha iyi bir seçenek olabileceği düşüncesini ortaya çıkarttı.

Abu Dhabi’de Pirelli’nin 2020 lastikleri test edildikten sonra, Formula 1 takımlarından bu lastikleri gelecek sene kullanıp kullanmamaları konusunda oy kullanmaları istendi.

Yeni lastiklerden memnun kalınmazsa ve oylamada 10 takımdan 7’si olumsuz yönde oy kullanırsa gelecek sene de 2019 lastikleriyle yola devam edilecekti.

Bugün bir açıklama yayınlayan FIA, 10 takımdan en az 7'sinin talebi üzerine gelecek yıl 2019 lastiklerinin kullanılmasına karar verildiği duyuruldu.

FIA'dan yapılan açıklamada, "2020 için planlanan yeni versiyon lastiklerin test ve analiz edilmesinin ardından, 2020 sezonu için hangi versiyonun kullanılacağı konusunda oylama yapıldı. Oylamada takımlar, 2020 sezonunda 2019 versiyon lastiklerin tutulması konusunda oy birliğine vardı." denildi.

FIA, Pirelli ve takımlara teşekkür etti. Aynı zamanda bunun gelecek için önemli bir ders olacağının da altını çizdi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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