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Formula 1 Haberler

Resmi: Esteban Ocon, Alpine'le üç senelik anlaşma imzaladı!

Esteban Ocon, Alpine'le üç senelik sözleşme imzaladı ve Fransız pilotun takımdaki geleceği garantilenmiş oldu.

Resmi: Esteban Ocon, Alpine'le üç senelik anlaşma imzaladı!

2020 yılında Renault'da sürüş yapmaya başlayan ve 2021'de adı değişen Alpine'le sürüş yapan Ocon, Fransız takımla üç senelik bir anlaşma imzaladı.

Ocon'un kontratı bu sene sonunda bitecekti ancak bugün açıklanan sözleşmeyle, Fransız pilot 2024'ün sonuna kadar takımla kalacak.

Fransız pilot, geçtiğimiz sezonu, Sürücüler Şampiyonası'nda 62 puanla 12. sırada tamamlamıştı ve Renault'da 181 puanla beşinci sıradaydı.

Ocon, bu sezon yapılan ilk altı yarışta 12 puan aldı ve takım arkadaşı Fernando Alonso'nun hemen arkasında 12. sırada yer alıyor.

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Alpine CEO'su Rossi: "Alonso'nun sadece daha istikrarlı olması gerek"

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