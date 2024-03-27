Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Resmi: Eski Haas takım patronu Steiner Miami GP tanıtım elçisi oldu

Haas Formula 1 takımının eski patronu Guenther Steiner yaklaşan Miami Grand Prix'sinin tanıtım elçisi oldu.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Guenther Steiner, former Haas Team Principal and TV Presenter

Sam Bloxham / Motorsport Images

Steiner, 2016'daki kuruluşundan geçen kışa kadar Haas takım patronu olarak görev yaptı ve zor durumdaki takımın 2023 markalar şampiyonasını sonuncu sırada tamamlamasının ardından görevinden alındı.

Ancak 58 yaşındaki İtalyan isim, Bahreyn'de Sky Germany'de analist olarak padoğa geri döndü ve geçtiğimiz hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde podyum röportajlarını gerçekleştirdi.

Steiner şimdi de mayıs ayında yapılacak Miami Grand Prix'sinde elçi olarak görev yapacak ve şampiyonanın takvime en son eklenen yarışlarından birinin tanıtımına yardımcı olacak.

Steiner, "Yılın en sevdiğim yarışlarından biri haline gelen Miami Grand Prix'si elçisi olarak görev yapmaktan heyecan duyuyorum." 

"Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki inanılmaz büyümesini ilk elden gördüm ve özellikle Miami gibi pistin bir parçası olan yarışlarla büyümeye devam etmek için çok büyük bir potansiyele sahip."

"Organizatörlerin cesur vizyonunu yansıtan yarış, Amerikan gösterisini, F1 yarışlarını pistte ve şehrin genelinde canlı bir atmosferle birleştiriyor." dedi.

Gunther Steiner, RTL, on thegrid

Gunther Steiner, RTL, on thegrid

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yirmi yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve orada bir kompozit şirketi bulunan Steiner, F1 Netflix dizisi Drive to Survive'daki renkli görünen kişiliği sayesinde bir dikkatleri üzerine çeken isim haline geldi.

Şimdi takımlardan birinde aktif bir rolü olmasa bile serinin önde gelen isimlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Miami GP başkanı Tyler Epp, "Guenther her yaştan F1 hayranı tarafından bilinen bir isim haline geldi ve yarışımız için mükemmel bir tanıtım elçisi. Sporun rekabetçi ruhunu temsil ediyor ve Amerika'da F1'in ne olabileceğine dair net bir vizyona sahip."

"Onun deneyimine, itibarına ve samimiyetine sahip birinin etkinliğimize katılması şüphesiz heyecanı artıracak. Yarış hafta sonunu yeni bir seviyeye yükseltecektir." dedi.

Steiner, F1.com için yazdığı son köşe yazısında, F1'de aktif görevden uzakta geçirdiği zamandan keyif aldığını ancak fırsat gelmesi halinde liderlik rolüne geri dönmeyi göz ardı etmediğini söyledi.

Steiner, "Bu sezon öncesinde Haas'tan ayrıldığımdan beri hayat güzeldi. Bu son birkaç hafta, yaklaşık on yıldır F1'den uzak kaldığım ilk zaman. Bu süre benim için iyi oldu."

"Zaman geçtikçe Haas'ta çok uzun süre kaldığımı daha iyi anlıyorum."

"Gelecekte F1'e geri dönebilirim ama bunun doğru proje olması ve doğru yapılması gerekiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber RB: "Ricciardo bizim için bir pilottan fazlası"
Sonraki haber Koltuk için dört aday belirleyen Wolff: "Her şey Verstappen'in kararına bağlı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"

Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"

Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"

Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Tsunoda, Red Bull koltuğu için kendisini daha fazla gelişitirmeli"
Sainz: "Uçağa binmeden önce yarışa katılamayacağımı düşündüm"

Sainz: "Uçağa binmeden önce yarışa katılamayacağımı düşündüm"

Formula 1
Avustralya GP
Sainz: "Uçağa binmeden önce yarışa katılamayacağımı düşündüm"

Son Haberler

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Chandhok: "Wolff ya da Allison'ı göndermek Mercedes'in sorunlarına çözüm olmayacaktır"
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek

F1 Formula 1
Avustralya GP
Aston Martin'e göre gerçek güç düzeni Japonya'da görülecek
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun

F1 Formula 1
Avustralya GP
Wolff, Ferrari'nin galibiyetinden memnun
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Marko: "Neyse ki artık 'tüm yarışları kazanabilecek misiniz?' sorusu sorulmayacak"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye