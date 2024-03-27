Resmi: Eski Haas takım patronu Steiner Miami GP tanıtım elçisi oldu

Steiner, 2016'daki kuruluşundan geçen kışa kadar Haas takım patronu olarak görev yaptı ve zor durumdaki takımın 2023 markalar şampiyonasını sonuncu sırada tamamlamasının ardından görevinden alındı.

Ancak 58 yaşındaki İtalyan isim, Bahreyn'de Sky Germany'de analist olarak padoğa geri döndü ve geçtiğimiz hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde podyum röportajlarını gerçekleştirdi.

Steiner şimdi de mayıs ayında yapılacak Miami Grand Prix'sinde elçi olarak görev yapacak ve şampiyonanın takvime en son eklenen yarışlarından birinin tanıtımına yardımcı olacak.

Steiner, "Yılın en sevdiğim yarışlarından biri haline gelen Miami Grand Prix'si elçisi olarak görev yapmaktan heyecan duyuyorum."

"Formula 1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki inanılmaz büyümesini ilk elden gördüm ve özellikle Miami gibi pistin bir parçası olan yarışlarla büyümeye devam etmek için çok büyük bir potansiyele sahip."

"Organizatörlerin cesur vizyonunu yansıtan yarış, Amerikan gösterisini, F1 yarışlarını pistte ve şehrin genelinde canlı bir atmosferle birleştiriyor." dedi.

Gunther Steiner, RTL, on thegrid Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yirmi yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve orada bir kompozit şirketi bulunan Steiner, F1 Netflix dizisi Drive to Survive'daki renkli görünen kişiliği sayesinde bir dikkatleri üzerine çeken isim haline geldi.

Şimdi takımlardan birinde aktif bir rolü olmasa bile serinin önde gelen isimlerinden biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

Miami GP başkanı Tyler Epp, "Guenther her yaştan F1 hayranı tarafından bilinen bir isim haline geldi ve yarışımız için mükemmel bir tanıtım elçisi. Sporun rekabetçi ruhunu temsil ediyor ve Amerika'da F1'in ne olabileceğine dair net bir vizyona sahip."

"Onun deneyimine, itibarına ve samimiyetine sahip birinin etkinliğimize katılması şüphesiz heyecanı artıracak. Yarış hafta sonunu yeni bir seviyeye yükseltecektir." dedi.

Steiner, F1.com için yazdığı son köşe yazısında, F1'de aktif görevden uzakta geçirdiği zamandan keyif aldığını ancak fırsat gelmesi halinde liderlik rolüne geri dönmeyi göz ardı etmediğini söyledi.

Steiner, "Bu sezon öncesinde Haas'tan ayrıldığımdan beri hayat güzeldi. Bu son birkaç hafta, yaklaşık on yıldır F1'den uzak kaldığım ilk zaman. Bu süre benim için iyi oldu."

"Zaman geçtikçe Haas'ta çok uzun süre kaldığımı daha iyi anlıyorum."

"Gelecekte F1'e geri dönebilirim ama bunun doğru proje olması ve doğru yapılması gerekiyor." dedi.