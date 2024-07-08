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Formula 1

Resmi: Enrico Cardile, Ferrari'den Aston Martin'e geçiyor!

Scuderia Ferrari HP, Enrico Cardile'in şirketten ve dolayısıyla şasi teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını duyurdu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Enrico Cardile, Ferrari Şasi Teknik Direktörü

Enrico Cardile, Ferrari Şasi Teknik Direktörü

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari ile geçirdiği neredeyse yirmi yılın ardından Cardile, takımdan ayrılarak Aston Martin'e geçecek.

Bu nedenle geçici olarak şasi, takım patronu Frederic Vasseur tarafından denetlenecek.

Ferrari tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi: "Ferrari ile geçirdiği neredeyse yirmi yılın ardından Cardile istifasını vermiştir."

"Scuderia Ferrari HP'deki herkes Enrico'ya uzun yıllar boyunca gösterdiği yoğun çaba için teşekkür ediyor."

Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference

Enrico Cardile, Head of Chassis, Ferrari, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

 

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