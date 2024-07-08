Resmi: Enrico Cardile, Ferrari'den Aston Martin'e geçiyor!

Ferrari ile geçirdiği neredeyse yirmi yılın ardından Cardile, takımdan ayrılarak Aston Martin'e geçecek.

Bu nedenle geçici olarak şasi, takım patronu Frederic Vasseur tarafından denetlenecek.

Ferrari tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi: "Ferrari ile geçirdiği neredeyse yirmi yılın ardından Cardile istifasını vermiştir."

"Scuderia Ferrari HP'deki herkes Enrico'ya uzun yıllar boyunca gösterdiği yoğun çaba için teşekkür ediyor."