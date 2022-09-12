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Formula 1 Haberler

Resmi: Drugovich, Aston Martin'in gelişim programına katıldı

2022 Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich, artık Aston Martin'in gelişim programının bir parçası olacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Resmi: Drugovich, Aston Martin'in gelişim programına katıldı
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Aston Martin takımı, uzun süren spekülasyonların ardından Felipe Drugovich'le anlaştıklarını ve Brezilyalı sürücünün, Aston Martin sürücü gelişim programının ilk üyesi olacağını doğruladı.

22 yaşındaki Brezilyalı pilot, Monza'daki güçlü performansıyla 2022 FIA Formula 2 şampiyonu olmuştu ve F1 takımlarıyla görüşme halindeydi.

Sonunda Brezilyalı pilotla anlaşan takım Aston Martin oldu ve Drugovich, artık İngiliz ekibin genç sürücü programında yer alacak.

Bu gelişim programı, genç isimlerin Formula 1'e ulaşmaları için bir merdiven olarak kullanılacak.

Programın bir parçası olan Felipe, takımın yedek pilotluğunu yapacak ve Abu Dhabi GP'de Lance Stroll'ün yerine ilk seansta piste çıkacak. Ayrıca Abu Dhabi'deki sezon sonu genç sürücü testinde de AMR22'yi sürecek.

2023 yılında, 2021 AMR21 ile kapsamlı bir test programına sahip olacak olan Brezilyalı sürücü, yarış hafta sonlarında takımla çalışacak.

Drugovich anlaşmayla ilgili, "AMF1 Sürücü Geliştirme Programı'nın bir parçası olmak benim için harika bir fırsat."

"Benim için 2022 sezonunun son derece keyifli ve başarılı geçmesine katkıda bulunuyor."

"AMF1 ile yapacağım çalışmalar, Formula 1'e giriş konusunda bir sonraki adımı atmam için gereken tüm ekipmanları sağlıyor."

"Benim için 2023 bir öğrenme süreci olacak."

"Bir F1 takımıyla birlikte çalışacağım ama öncelikli hedefim bir sürücü olarak öğrenmek ve gelişmek olacak."

"Umarım bu bana gelecekte Formula 1'de yarışma fırsatı verir." dedi.

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