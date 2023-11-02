Resmi: Drugovich, 2024'te Aston Martin'in yedek pilotu olmaya devam edecek
Aston Martin, genç yetenek Felipe Drugovich'in yeni sezonda takımın yedek ve test pilotu olmaya devam edeceğini duyurdu.
Geçen yıl Formula 2'yi şampiyon olarak tamamlamasının ardından Aston Martin'in yedek pilotu olan Drugovich, sezon öncesi testlerinde İngiliz ekiple sürüş yapmıştı.
Drugovich'in takımla olan kontratı 2023 sezonunun ardından sona eriyordu ve adı Williams'ta Logan Sargeant'ın koltuğuyla anılıyordu.
Fakat bugün itibariyle Brezilyalı pilotun yeni sezonda Aston Martin ile çalışmaya devam edeceği duyuruldu.
2022 FIA Formual 2 şampiyonu, bu ay sonunda yapılacak Abu Dhabi Grand Prix'sinde, Fernando Alonso'nun AMR23'ünün direksiyonuna geçecek ve ilk antrenmanda sürüş yapacak.
Drugovich, Brezilya GP'de de Lance Stroll'ün aracını sürmüştü.
2023 yılında test sürücüsü olarak kapsamlı bir test programına sahip olan Drugovich, takıma katıldığından beri AMR21, AMR22 ve AMR23 ile 6000 km'den fazla mesafe kat etti.
Drugovich rolü gereği yeni sezonda simülatörde yoğun çalışmalar yapmaya devam edecek.
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