Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı
Formula 1'de sürücüler, yarışın ilk turunun ardından DRS açabilecekler.
F1 Komisyonu, bugün yeni sezon öncesinde çeşitli konuları görüşmek üzere bir araya geldi ve konulardan birisi de DRS'ydi.
Geçtiğimiz yıllarda sürücüler ilk üç turun ardından DRS kullanabiliyordu fakat sonrasında bu sayı iki tura indirildi.
Fakat F1, mücadeleyi arttırmak amacıyla artık ilk turun ardından sürücülerin DRS açabileceğini duyurdu.
Konu şimdi Dünya Motor Sporları Konseyi'ne gidecek ve resmen onaylanacak.
Ayrca F1 Komisyonu, güç ünitesi sayısını da 2024 ve 2025 için arttırma kararı aldı. 2023 yılında sürücüler dört ünite kullanabiliyordu fakat bu sayı 2024'te üçe inecekti.
Honda ve Mercedes üç üniteden yana olsa da, Ferrari dört ünite istiyordu. Sonuç olarak FIA, 2024 ve 2025 için bu sayıyı tekrar dörde çıkardı.
Böylelikle takımlar 2023'le aynı sayıda güç ünitesi kullanacaklar.
Williams FW45 rear
Fotoğraf: Giorgio Piola
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