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Formula 1 Haberler

Resmi: Drive to Survive'ın yeni sezonu 11 Mart'ta çıkacak!

Formula 1 ve Netflix, Drive to Survive serisinin dördüncü sezonunun 11 Mart'ta çıkacağını doğruladılar.

Resmi: Drive to Survive'ın yeni sezonu 11 Mart'ta çıkacak!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Dramatik 2021 sezonu ve Max Verstappen ile Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesini anlatacak olan Formula 1: Drive to Survive'ın dördüncü sezonu, 11 Mart'ta ekranlara gelecek.

10 bölümlük seri, 2022 sezonunun açılış yarışı olan Bahreyn GP'den sadece dokuz gün önce tanıtılacak.

F1 ve Netflix'ten yapılan ortak açıklamada, 4. sezonun, "Sürücülerin ve takımların şimdiye kadarki en dramatik sezonlarından birinde, zafer için mücadeleye nasıl hazırlandıklarını ilk elden tanık olma fırsatı vermek adına taraftarları, bir kez daha perde arkasında yaşananlara götüreceğine" yer verildi.

Yeni sezonda takımlar arasındaki rekabetlere, beklenmedik podyumlara ve Mercedes ile Red Bull arasındaki yoğun şampiyonluk savaşına yer verilecek.

Yeni sezon, Akademi Ödülü bulunan James Gay-Rees (Amy, Senna) ve Paul Martin (Diego Maradona) ile beraber bir kez daha Box to Box Films tarafından üretilecek.

Drive to Survive, yayınlandığı günden itibaren büyük ses getirdi ve özellikle Amerika'daki taraftar sayısının artışında büyük rol oynadı.

Yeni sezonda Verstappen ve Hamilton arasındaki rekabetin nasıl anlatılacağı merak konusu. Çünkü Verstappen, Netflix'in "sahte rekabetler yarattığını" düşündüğü için, artık röportaj vermeyeceğini belirtmişti.

Ayrıca Abu Dhabi'de yaşananların nasıl ele alınacağı da bir başka soru işareti olacak.

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