Resmi: David Sanchez, sadece üç ayın ardından McLaren’dan ayrıldı

Sanchez Ocak ayında Ferrari'den McLaren'a katılmış ve takımın önemli figürlerinden birisi olacağı açıklanmıştı.

McLaren, o dönem mühendislik ekibini güçlendirmek için bir dizi işe alım gerçekleştirmişti ve Sanchez de o isimlerden birisiydi. Fakat konsept ve performanstan sorumlu teknik direktör olarak görevlerinin daha önce tartışılanlarla "uyumlu olmadığı" ortaya çıktı.

Takım patronu Andrea Stella, takımın performans bölümünün başına geçecek yeni bir isim aradıklarını, bu süreçte Sanchez'in görevlerini geçici olarak kendisinin üstleneceğini belirtti.

Stella yaptığı açıklamada, Sanchez'in takımda geçirdiği kısa dönemdeki katkılarından dolayı minnettar olduğunu, ancak başlangıçta ortaya konan planın işin gerçekliğine dönüşmediğini söyledi.

Stella konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "David Sanchez ve takım yönetimi arasında yapılan görüşmelerin ardından, David'in takımdan ayrılması yönelik ortak bir karar alındı.”

"Birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, David'in pozisyonuyla ilgili rol, sorumluluk ve hedeflerin, Şubat 2023'te bize katılmayı kabul ettiği zamanki beklentilerimizle örtüşmediği ortaya çıktı.”

"Bu uyumsuzluğun farkına varmamızın ardından, olağanüstü becerilerinin tüm ölçeğini ve genişliğini daha iyi kullanmasını sağlayacak diğer fırsatları takip etmesine olanak tanımak için yollarımızı şimdi ayırmanın en iyisi olacağı konusunda hemfikir olduk.”

"David'in bizimle geçirdiği nispeten kısa süre içinde yaptığı katkılara büyük değer veriyor ve gelecekteki çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz."

David Sanchez, Ferrari Aero Şefi Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sanchez'in ayrılması bir dizi değişikliğe yol açarken, eski Red Bull mühendisi Rob Marshall şimdi baş tasarımcı pozisyonuna geçti.

Neil Houldley mühendislikten sorumlu teknik direktör olarak Marshall'ın görevini devralırken, Peter Prodromou da aerodinamiden sorumlu teknik direktör olacak.

Sanchez F1 kariyerine Renault'da başlamış, 2007'de McLaren'a kıdemli aerodinamist olarak geçmiş ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluğunda ekibin bir parçası olmuştu.

Fransız mühendis 2012 yılında Ferrari'ye geçti ve on yılı aşkın bir süre Şahşanan At’ta kaldıktan sonra geçen yıl Mclaren ile anlaştı.

Sanchez ise şunları söyledi: "Bu ekibin bir parçası olma fırsatı bulduğum için minnettarım.”

"Öngördüğümüz ve üzerinde anlaştığımız rol, karşı karşıya kaldığım pozisyonun gerçekliğiyle uyumlu olmasa da, yönetime saygı duyarak, meslektaşlarımın adanmışlığına hayranlık duyarak ve bu kararı tartıştığımız tüm süreçlerle ilgili dürüstlük için takdir ederek buradan ayrılıyorum.”

"Bu takıma ait olduğu yer olan gridin ön sıralarına olan yolculuğuna devam ederken başarılarının devamını diliyorum. F1'deki bir sonraki mücadelemi sabırsızlıkla bekliyorum."