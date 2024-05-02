Resmi: David Sanchez, Alpine'in yeni teknik direktörü oldu!
McLaren'dan ayrılan David Sanchez, Alpine Formula 1 takımının yeni teknik direktörü oldu.
Fotoğraf: Alpine
David Sanchez bu yılın başında McLaren'a katılmış fakat rolünün beklentilerini karşılamaması sonucu karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmıştı.
Diğer takımlarla görüşmeye başlayan Sanchez, bugün itibariyle Alpine F1 Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.
Sanchez, yeni görevi kapsamında Enstone'da bulunan teknik departmanı denetleyecek ve takımın Performans, Mühendislik ve Aerodinamik departmanlarından sorumlu olacak.
David, kısa süre önce açıklanan üç yönlü teknik yapının başında olacak. Bu yapıda Ciaron Pilbeam (Teknik Direktör - Performans), Joe Burnell (Teknik Direktör - Mühendislik) ve David Wheater (Teknik Direktör - Aerodinamik) yer alıyor ve hepsi artık Sanchez'e bağlı olacak.
Fransız mühendis bugün takıma katılacak ve doğrudan takım patronu Bruno Famin'e rapor verecek.
Sanchez, Formula 1 kariyerine 2005 yılında Enstone'da başlamış ve takım o sene şampiyon olmuştu.
Daha sonra McLaren ve Ferrari'de görev alan Sanchez, özellikle Ferrari'de uzun yıllar geçirdi.
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