Resmi: COTA, beş yıl daha Amerika GP'ye ev sahipliği yapacak

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Austin'de bulunan COTA pisti, dünyaca ünlü pist tasarımcısı Herman Tilke tarafından tasarlandı ve 2012 yılının sonlarında kullanılmaya başlandı. O zamandan beri Formula 1 ve MotoGP için kalıcı bir yer olmaya devam etti.

Pist aslında tartışmasız değil. Özellikle pistin konumu ve yüzeyi nedeniyle son yıllarda piste yönelik sert eleştiriler var.

Hatta MotoGP, eğer durum düzeltilmezse, bir daha burada yarış düzenlememeyi dahi düşündüğünü açıkladı. Fakat şimdi pist üstünde büyük çaplı yenileme çalışmaları var.

Formula 1, geçen yıl bir yıl aradan sonra COTA pistine geri dönmüştü ve yarışa toplam 400 bin taraftar katılmıştı. Bu da 2021 sezonunun rekoru oldu.

Organizatörlerden yapılan açıklamaya göre COTA, önümüzdeki beş yıllık süreçte Formula 1'e ev sahipliği yapmaya devam edecek. Yeni anlaşma, 2026 sonuna kadar takvimde kalacakları anlamına geliyor.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "COTA'nın takvimde daha uzun süre kalacağı haberinden çok memnunuz."

"Formula 1'e olan bağlılığı ve coşkusu için organizatöre teşekkür etmek istiyorum."

"Netflix'in büyük başarısından, ESPN tarafından yapılan çalışmalardan ve harika 2021 sezonundan sonra, sporu Amerika Birleşik Devletleri'nde daha da büyütmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Austin güzel bir şehir ve bu pist, sürücülerin favorilerinden biri. Daha fazla aksiyon için Ekim ayında buraya dönmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Formula 1, Amerika'daki varlığını artırmaya devam ediyor. Bu yıl takvime Miami girecek ve yakında Las Vegas'ın da takvime dahil olması bekleniyor.