Resmi: Çin Grand Prix'si, corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Çin Grand Prix'sinin geleceği, son dönemde Wuhan'da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle tehlike altındaydı.

Bugüne dek tespit edilebilen vaka sayısı 45 bin 171 olurken, 6 bin 216 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu ifade ediliyordu.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan son açıklamada ölü sayısı 1112'ye kadar çıktı. Hatta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri salgının terörizmden daha büyük bir küresel tehdit olduğunu dahi belirtti.

Bu şartlarda yarışın yapılması zaten beklenmiyordu.

Motorsport.com, 2020 Formula 1 sezonunun dördüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sinin corona virüsü nedeniyle erteleneceğini öğrenmişti ve resmi açıklama bugün itibariyle geldi.

Çin Grand Prix'sinin organizatörü Juss Sports Grubu, resmi Çin Halk Cumhuriyeti Otomobil ve Motosiklet Sporları Federasonu (CAMF) ve Şanghay Spor İdaresi ile yaptığı tartışmalar sonrası resmen yarışın ertelenmesini istedi.

Formula 1 yönetimi, FIA ile birlikte seyahat eden personelin, katılımcıların ve taraftarların sağlılığını ve güvenliğini sağlamak için erteleme talebini kabul etmeye karar verdi.

Formula 1 ve FIA, durumu takip edecek ve yarışın yılın ilerleyen bölümündeki alternatif tarihlerin uygulanabilirliğini incelemek için takımlar, yarış organizatörü, CAMF ve yerel yetkililerle iletişim halinde olacak.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Çin Grand Prix'si, F1 takviminin her zaman çok önemli bir parçası oldu ve taraftarlar her zaman inanılmaz. Hepimiz en kısa sürede Çin'de yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bu zor dönemde ülkedeki herkes için en iyisini diliyoruz." dedi.