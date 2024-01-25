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Resmi: Charles Leclerc, Ferrari ile yeni sözleşme imzaladı!

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan takımla olan anlaşmasını uzattığını duyurdu.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Ferrari

Ferrari'nin genç sürücü programında yetişen ve 2019'dan beri İtalyan ekiple Formula 1'de yarışan Charles Leclerc'in takımla olan anlaşması 2024 sezonunun ardından sona erecekti.

Taraflar geçen yılın başından beri görüşüyordu ve sonunda resmi imzayı attılar.

Bugün yapılan açıklamaya göre Charles Leclerc, takımla çok yıllık yeni bir anlaşma imzalamayı kabul etti. Monakolu pilotun kaç yıllık anlaşma yaptığı doğrulanmazken, 2024 sezonundan sonra da takımda kalacağı belirtildi. Yeni anlaşmanın 3 yıllık olduğu konuşuluyor.

Takım patronu Frederic Vasseur, Monakolu sürücüyle yeniden anlaştıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Vasseur, "Charles'ın Scuderia'ya olan bağı sadece bir sürücü ve takım olmanın ötesine geçiyor."

"Onun değerleri ve ekibimizin değerleri iç içe geçmiş durumda ve işbirliğimizi genişletme konusunda anlaşmamız doğal bir süreçti"

"Onu, kendisini limitlerine kadar zorlama isteğiyle tanıyoruz. Aynı zamanda yarış içi mücadele ve geçiş yapma konusundaki olağanüstü yeteneklerini takdir ediyoruz."

"Charles'a kazanabileceği bir araç vermekte kararlıyız ve onun hem kararlılığının hem de bağlılığının hedeflerimize ulaşmamızda fark yaratacak unsurlar olduğuna eminim." dedi.

Ferrari, Carlos Sainz ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Söylentiler İspanyol pilot ile olan görüşmelerde henüz bir orta yol bulunamadığı yönünde.

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