Resmi: Carlos Sainz, 2021'de Ferrari ile yarışacak!

Motorsport.com, Sebastian Vettel ve Ferrari'nin yollarını ayıracağını açıklamasından saatler sonra Ferrari ile Carlos Sainz'ın anlaştığını öğrenmişti.

Taraflar geride kalan birkaç gün içerisinde ayrıntılar üzerinde tartıştılar ve nihai sözleşmeyi imzaladılar.

Ferrari, bugün itibariyle İspanyol sürücüyle yarışacağını resmen açıklarken, bu kararla Ferrari 2021 yılında oldukça genç bir sürücü kadrosuna sahip olacak.

Red Bull'un genç sürücü akademisinde yetişen Sainz, kariyerine Toro Rosso'da başladı ve Red Bull'a çağrılmamasının ardından Renault'ya geçti.

Renault ile geçirdiği tek yılın ardından McLaren'dan gelen teklifi kabul eden İspanyol sürücü, geçen yıl harika bir sezon geçirerek Ferrari'nin listesine girdi.

Sainz, Toro Rosso'da uzun süre çalıştığı için İtalyancayı akıcı şekilde konuşabiliyor ve henüz 25 yaşında olmasına rağmen geride kalan beş yılda 100'den fazla yarışa katıldı.

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