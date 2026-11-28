Formula 1 Katar GP
Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Rafael Camara, Katar GP sıralama turları Q2 bölümünde Gabriel Bortoleto'yu engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 28 Kas 2026 20:25
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Rafael Camara, Haas garage
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Rafael Camara, Katar'da Q2 seansında Gabriel Bortoleto'yu engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.
Haas pilotu sıralama turlarını 15. sırada tamamlarken Bortoleto 13. sırada yer aldı.
Olayı inceleyen hakemler, Camara'nın 16. virajda pite dönüş turunda yarış çizgisi üzerinde bulunduğunu tespit etti. Bortoleto ise virajı dönerken arka tarafın kontrolünü kaybetti ve virajdan çıkarken daha geç hızlanmak zorunda kaldı. Bu durum Brezilyalı pilotun zaman kaybetmesine neden oldu.
Hakemler olayı 'gereksiz engelleme' olarak değerlendirdi ve Camara'ya üç sıra grid cezası verdi.
Bu ceza sonucunda Camara, Katar GP'si startında 18. sıraya gerileyecek. Nico Hulkenberg, Carlos Sainz ve Alex Albon ise birer sıra yükselmiş olacak.
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
28 dk
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
39 dk
Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"
Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Antonelli: "Piste en son çıkmak istemiştim ama takım beni dinlemedi"
Son Haberler
Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
3 dk
Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
28 dk
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
33 dk
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
39 dk
Piastri: "Hafta sonunun en büyük sürprizi Mercedes'in hızı"
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol