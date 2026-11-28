Formula 1 Katar GP

Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı

Rafael Camara, Katar GP sıralama turları Q2 bölümünde Gabriel Bortoleto'yu engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 28 Kas 2026 20:25

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Rafael Camara, Haas garage

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Rafael Camara, Katar'da Q2 seansında Gabriel Bortoleto'yu engellediği gerekçesiyle üç sıra grid cezası aldı.

Haas pilotu sıralama turlarını 15. sırada tamamlarken Bortoleto 13. sırada yer aldı.

Olayı inceleyen hakemler, Camara'nın 16. virajda pite dönüş turunda yarış çizgisi üzerinde bulunduğunu tespit etti. Bortoleto ise virajı dönerken arka tarafın kontrolünü kaybetti ve virajdan çıkarken daha geç hızlanmak zorunda kaldı. Bu durum Brezilyalı pilotun zaman kaybetmesine neden oldu.

Hakemler olayı 'gereksiz engelleme' olarak değerlendirdi ve Camara'ya üç sıra grid cezası verdi.

Bu ceza sonucunda Camara, Katar GP'si startında 18. sıraya gerileyecek. Nico Hulkenberg, Carlos Sainz ve Alex Albon ise birer sıra yükselmiş olacak.

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