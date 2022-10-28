Resmi: Bütçe sınırını aşan Red Bull'a para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildi!

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FIA, Japonya Grand Prix'sinin ardından hem Red Bull hem de Aston Martin'in 2021 mali düzenlemelerini ihlal ettiğini ve yaptırım riskiyle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.

İncelemede, Red Bull'un 145 milyon dolarlık bütçe sınırını aştığı doğrulanırken, bunun %5'i aşmayan küçük bir aşım olduğu vurgulanmıştı.

Red Bull bütçe sınırını aştığını şiddetle reddetti fakat sonrasında bir uzlaşma için için FIA ile görüşmelere başladı.

Takım patronu Christian Horner, konuyu görüşmek üzere geçen hafta Austin'de FIA Mohammed Ben Sulayem ile bir araya geldi ve Perşembe günü Mexico City'de tekrar görüşüp, sonunda anlaşma imzaladılar.

Anlaşmaya göre Red Bull mali düzenlemeleri ihlal ettiğini kabul ederken, Avusturyalı ekibe, önümüzdeki 30 günlük süre zarfında ödenmesi gereken 7 milyon dolarlık bir ceza verildi.

Red Bull Racing RB18, pitstop Fotoğraf: Erik Junius

Takım ayrıca anlaşmanın açıklanmasından itibaren aerodinamik test süresinin %10'unu kaybedecek. Red Bull, aero handikap sistemi nedeniyle zaten takımlar şampiyonu olarak yeni sezonda en az süreyi alacaktı. Buna göre %70'lik bir rüzgar tüneli süresine sahip olacaklardı. %10'luk ceza, bu %70'lik dilim üzerinden değerlendirilecek ve Red Bull'un gelecek yılki rüzgar tüneli kullanım süresi %63 olacak.

%10'luk ceza, uzlaşmaya varılmasından sonraki bir yıl boyunca yürürlükte kalacak. Yani Max Verstappen ve Sergio Perez'in ekibi, bu süre zarfında rüzgar tünelinde ve CFD simülasyonlarında diğer tüm takımlardan çok daha az tur atacak.

Bu da yeni aracı ve sonrasında gelecek güncellemeleri kullanmadan önceki test sürecini zora sokacak. Ancak Red Bull için hafifletici durum, takımın halihazırda çok rekabetçi bir pakete sahip olması ve gelecek yıl birkaç değişiklik dışında araçların aynı kalması.

FIA, Red Bull'un bütçe sınırına dahil edilmesi gereken maliyetleri hariç tuttuğu ya da tam tersini yaptığı 13 prosedür hatası olduğunu doğruladı.

Red Bull, aradaki farkın yemek masrafları, Dan Fallows'un kontratının fesih süreci, araç şovları için kullanılan yedek parçalar ve Birleşik Krallık'ta beklenen vergi iadesi gibi nedenlerle açıklanabileceğini öne sürüyor.

Doğrulanmış ihlal 1,8 milyon pound, yani 2,1 milyon dolara denk geliyor, ki bu da %1,6'lık bir aşım demek.