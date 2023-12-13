Resmi: Brivio, Alpine'den ayrılıyor!
Alpine Formula 1 takımı, 2023 yılı sonunda Davide Brivio ile yollarını ayıracağını açıkladı.
2020 yılında Joan Mir ile MotoGP'de şampiyonluk yaşayan Brivio, 2021 sezonunun başında Alpine'e F1 yarış direktörü olarak katıldı.
Fakat Brivio, 2022 sezonunda F1 takımından ayrılarak genç sürücü programının başına getirildi.
Brivio'nun Alpine ile olan mevcut sözleşmesi gelecek yılın sonuna kadar uzatılmıştı fakat taraflar karşılıklı olarak anlaşarak mevcut sözleşmeyi 2023 sonunda feshetme kararı aldılar.
Bu hamle, Brivio'nun Repsol Honda MotoGP takımının yeni patronu olabileceği iddiasından kısa bir süre sonra geldi.
MotoGP'de zor bir dönemden geçen Honda, Marc Marquez'i 2024 yılı için Gresini Ducati'ye kaptırdı ve şimdi yönetimsel değişiklikler yapıyor.
Fakat Motorsport.com, Brivio'nun Honda'dan 2024 için teklif almadığını öğrendi.
Brivio, "Alpine ile Formula 1'de yer almak motor sporları kariyerim için gurur vericiydi."
"Arzum olan Formula 1'i deneyimleme fırsatı ve ayrıca motor sporlarındaki deneyimlerimin bir kısmını Alpine Akademi'sindeki genç sürücülere aktarma şansı verdiği için Alpine'e teşekkür etmek istiyorum."
"Ekibe ve Akademi'ye gelecek için başarılar diliyorum; eminim birçok genç sürücünün kariyerlerinde harika şeyler başardığını göreceğiz."
"Bu başarıların bir kısmında küçük bir rol oynamak benim için kesinlikle çok değerli olacak."
"Gelecekte karşıma çıkabilecek (ve çıkacağını umduğum) başka fırsatların peşinden gitme isteğimi kabul ettiği için Alpine'e minnettarım." dedi.
Alpine, Akademi programını Julian Rouse'un denetleyeceğini doğruladı.
Bu aşamada, Brivio'nun bir sonraki kariyer hamlesinin ne olacağı belli değil.
Photo by: Alpine
Pierre Gasly, Alpine A523
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