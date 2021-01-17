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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Brivio, Alpine F1'e katıldı

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Resmi: Brivio, Alpine F1'e katıldı
Ekleyen:
, Editör

Suzuki'den ayrılan takım patronu Davide Brivio, Alpine F1 ekibinin yeni yarış direktörü oldu.

Motorsport.com, bu ayın başında Suzuki MotoGP takım patronu Davide Brivio'nun Japon üreticinden ayrılarak Alpine F1 ekibine katılacağını öğrenmişti.

Suzuki, bu haberden kısa bir süre sonra Brivio'nun ekipten ayrıldığını doğruladı ve artık Brivio/Alpine arasındaki resmen açıklama bekleniyordu.

Bu yıl Renault'nun fabrika takımının yerini alan Alpine, geçtiğimiz günlerde takımın geçici renk düzenini tanıtmıştı. Bugün itibariyle Brivio hakkında resmi açıklama geldi.

Alpine'den yapılan açıklamaya göre Brivio, 2021 sezonuyla birlikte Alpine F1'in yeni yarış direktörü olacak.

Şimdilik sahip olduğu rol ve sorumluklar hakkında herhangi bir bilgi bilinmiyor. Takım bunu önümüzdeki haftalarda duyurmayı planlıyor.

Brivio, doğrudan Alpine markasının CEO'su Laurent Rossi'ye rapor verecek.

Bu duyuru, 2016'dan bu yana takımın başında yer alan Cyril Abiteboul'ün Renault/Alpine'den ayrıldığını açıklamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.

Brivio'nun Alpine markasına katılmasında Renault CEO'su Luca de Meo'nun büyük bir etkisi olmuş gibi görünüyor.

İtalyan yöneticinin, De Meo ile geçmişe dayanan bir ilişkisi var. Her iki yönetici de geçmişte Yamaha'nın MotoGP projesinde görev almıştı. 

Brivio, 2007-2010 arasında Yamaha'nın takım menajeriydi ve o dönem Luca de Meo önderliğindeki FIAT, Yamaha'nın önemli sponsorlarından biriydi. İkili tam olarak bu dönemde tanıştılar.

Brivio daha sonra Suzuki'nin MotoGP ekibini yönetmeye başladı ve geçen yıl, hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu kazandılar.

Brivio, MotoGP dünyasında büyük saygı duyulan isimlerden biri ve kazanan bir yapıyı nasıl oluşturacağını biliyor. Ancak Brivio, daha önce hiç Formula 1 dünyasında yer almadığı için yeni bir zorluklar karşı karşıya olacak.

 
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Editör Kemal Şengül

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