Resmi: Britanya GP seyirciye kapalı yapılacak
Silverstone pisti, bu sene Britanya GP gerçekleşebilirse onun seyircisiz yapılacağını doğruladı.
Bilet sahiplerine gönderilen mektupta pistin patronu Stuart Pringle, bu seneki yarışa seyircilerin girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Henüz kesin olarak doğrulanmamış olsa da, sezonun Avusturya'da iki yarışla başlaması ve ardından Silverstone'un da iki yarışa ev sahipliği yapması, yakın zamanda konuyla alakalı daha fazla açıklama yapılması bekleniyor.
Pringle, "Bu seneki Britanya GP'yi Silverstone'da siz taraftarlarımızın önünde yapamayacağımızı açıklamaktan dolayı büyük üzüntü yaşıyorum."
"Bu zorlu kararı mümkün olduğu kadar geciktirdik ancak ülkedeki mevcut koşullara ve hükümetin yürütmekte olduğu önlemlere baktığımızda, Grand Prix yarışının normal koşullarda gerçekleşmesi mümkün görünmüyordu."
"Bizim sorumluluğumuz organizasyonun hazırlanmasında ve gerçekleştirilmesinde çalışan herkesin, gönüllü hakemlerin, yarışı düzenleyen insanların ve tabii ki siz harika taraftarlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak. Bu yüzden şu an için alabileceğimiz en iyi, en güvenli ve tek karar bu."
"Biz her zaman bu sene F1 yarışlarını gerçekleştirmek için alternatif yollar arayan Formula 1'e destek vereceğimizi söylemiştik."
"Bu hafta Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı tarafından gelen haberlerin ardından, artık etkinliğin kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilmesi için çalışmalara başladık."
"Yarış gerçekleşirse, 2020 Formula 1 Pirelli Britanya Grand Prix'nin Sky ve Channel 4'dan yayınlanacağı konusunda sizi temin ediyoruz." dedi.
Pringle son olarak 2020 Britanya GP için alınan biletlerin, istenmesi halinde 2021 yarışına erteleneceğini ya da bilet ücretlerinin iade edileceğini açıkladı.
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|Editör
|Adam Cooper
Resmi: Britanya GP seyirciye kapalı yapılacak
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