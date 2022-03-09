Resmi: Briatore, elçi rolüyle Formula 1'e dönüyor

Haberi dinle

Kış aylarında Flavio Briatore'nin Alpine ile Formula 1'e döneceğine dair iddialar vardı. Bu iddialar kısmen doğru çıktı: Renault'nun eski patronu Formula 1'e geri döndü fakat Enstone merkezli üreticiyle değil. Bunu Formula 1'in elçisi rolüyle yapacak.

İtalyan girişimci, F1'e döneceği haberlerini Instagram profilinde yayınladığı bir gönderiyle duyurdu. Briatore, FIA'nın Eylül 2009'da aldığı men kararının ardından spora veda etmiş ve karar bozulmasına rağmen, o günden bu yana sporda yer almamıştı.

Briatore, dün akşam De Telegraaf tarafından üzere Formula 1'de elçilik/danışmanlık görevi üstlenecek.

Bu süreçte Formula 1'in gelişimine katkıda bulunmaya çalışacak ve özellikle organizatörlerle olan ilişkilerin gelişiminde rol alacak. Ayrıca ticari partnerlerle olan ilişkilerin gelişiminde F1 yönetimine destek olacak.