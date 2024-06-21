Resmi: Briatore, Alpine'e katıldı!
Flavio Briatore, bugün yapılan resmi açıklamanın ardından resmi olarak Enstone merkezli ekibe geri döndü.
Flavio Briatore and Carlos Sainz Sr
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Briatore'nin adı uzun zamandır Alpine'e geri dönüşle anılıyordu fakat bu konuda resmi açıklama bir türlü gelmemişti.
Uzun yıllar Formula 1'de görev alan ve bunu büyük oranda Enstone merkezli ekiple yapan Briatore, 2008 Singapur GP'deki skandal nedeniyle F1'den uzakşlaştırılmıştı.
Ceza süresi dolan Briatore, çeşitli projelerle F1'e yakın kalmayı sürdürdü fakat şimdiye kadar herhangi bir takımla anlaşmamıştı.
Bugün resmi bir açıklama yayınlayan BWT Alpine F1 Takımı, Flavio Briatore'nin, F1 takımı için Yönetici Danışmanı olarak atandığını doğruladı.
Bu karar doğrudan Renault Grubu CEO'su Luca de Meo tarafından alındı.
Briatore ağırlıklı olarak takımın üst düzey alanlarına odaklanacak. Bu alanlar arasında en iyi yetenekleri keşfetmek ve sürücü piyasası hakkında bilgi sağlamak, mevcut yapıyı değerlendirerek mevcut projeye destek olmak ve spor içindeki stratejik konularda tavsiyelerde bulunmak yer alıyor.
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