Formula 1 Sao Paulo GP
Resmi: Brezilya’da Leclerc ceza aldı, Lawson 7. sıraya yükseldi!
Hakemlerin temas nedeniyle Charles Leclerc’e 5 saniye zaman cezası vermesinin ardından Liam Lawson yedinci sıraya yükseldi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 8 Kas 2026 21:45
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Brezilya Grand Prix’sinin 69. tur sonunda Juncao virajında Liam Lawson ile yaşadığı temas nedeniyle incelemeye alınan Charles Leclerc’e hakemler tarafından 5 saniye zaman cezası verildi.
Hakem heyetinin karar gerekçesi ve pilotların savunmaları hakkında resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Temas küçük ölçekli olsa ve 30 numaralı araç (Lawson) sonrasında liderliğini korumayı başarsa da, 30 numaralı aracın pilotu temasın sol arka jantına zarar verdiğini, ayrıca 16 numaralı aracın (Leclerc) pistte kendisine yaklaşmasına ve nihayetinde beş viraj sonra kendisini geçmeye imkan tanıdığını iddia etmiştir.”
“Dahası, Sürüş Standartları Yönergeleri uyarınca viraj hakkı 30 numaralı araca aitti ve bir kazayı önlemek için gerekli adımları atma sorumluluğu 16 numaralı araca düşüyordu.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“16 numaralı aracın pilotuysa bunun bariz bir sonucu olmayan küçük bir temas olduğunu iddia etmiştir.”
“Temasın küçük ölçekli olduğunu kabul etmekle birlikte, iki araç arasındaki mücadeleyi incelediğimizde, 16 numaralı aracın temas sayesinde 30 numaralı araca yaklaşabildiği ve sonrasında onu geçebildiği sonucuna varılmıştır.”
“Hafifletici neden olarak, ıslak zemin koşulları ve temasın niteliği (küçük ölçekli olması) göz önüne alınmış ve 10 saniye zaman cezası yerine 5 saniye zaman cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
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