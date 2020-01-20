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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Bratches, görevinden ayrıldı

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Resmi: Bratches, görevinden ayrıldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Oca 2020 12:16

Formula 1, ticari şef Sean Bratches'ın ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için, şirketteki tam zamanlı rolünden ayrıldığını açıkladı.

Motorsport.com geçen hafta Bratches'ın şirketten ayrılmasıyla ilgili son hazırlıkların yapıldığını doğrulamıştı ve bugün itibariyle resmi açıklama yapıldı. Bratches artık F1'de danışmanlık görevi üstlenecek. 

Eski ESPN yöneticisi Bratches, Liberty'nin 2016'nın Ocak ayında F1'i devralmasıyla birlikte ticari şeflik görevine getirilmişti.

O zamandan beri CEO Chase Carey ve motor sporları şefi Ross Brawn ile birlikte üç kişilik yönetim ekibinin bir parçası olarak görev yapıyordu. Görevi, sporun ana gelir akışlarını, yani yarış gerçekleştirme ücretlerini, sponsorlukları ve yayın anlaşmalarını arttırmaya odaklanmaktı.

Bratches'ın ailesi Amerika'da yaşarken, kendisi Londra'da yaşıyor ve F1'deki görevinden ötürü çoğu yarışa katılmak zorunda kalıyor. Bu da çok fazla seyahat nedeniyle ailevi sorunlar yaşamasına sebep oluyor.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, Abu Dhabi GP sonrası verdiği demeçte 2019 Formula 1 sezonunun bitmesinin ardından F1'in Ticari Patronu Sean Bratches'ın geleceğini görüşeceklerini söylemişti.

Bratches'ın 29, 28, 26 ve 25 yaşlarında dört oğlu bulunuyor.

Bratches, “Formula 1'deki son üç yıl inanılmaz bir yolculuktu ve çok keyif aldım. Olağanüstü çabaları ve bağlılığından ötürü F1 yönetimine şahsen teşekkür etmek istiyorum. Onlar en iyileri ve taraftarlara hizmet edip, önümüzdeki yıllar için belirlediğimiz stratejiyi uygulamaya devam edeceklerine eminim."

“F1'i 2017 yılında katıldığımdan daha iyi bir konumda bıraktığım için gurur duyuyorum ve ekip olarak kurduğumuz organizasyonunun, tüm dünyadaki taraftarlara hizmet etmeye ve yeni kitlelere ulaşmaya devam edeceğine eminim." dedi.

Carey, “Sean, F1'in ticari yönünü değiştirdi. Sean'ın Amerika'daki evinden bizim için bir danışman olmaya devam etmesinden memnunum. Her zaman F1 ailesinin bir parçası olacak ve devam eden tavsiyeleriyle, danışmanlığını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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