Resmi: Bottas üç sıra grid cezası aldı

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bugün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında pit stop sonrası spin atmıştı.

Fin pilotun pit stoptan sonra aracının arka tarafını kaybettiği ve spin attığı görülüyordu. Neyse ki kimseye çarpmadı ancak araç pit yolunda yan şekilde durdu. McLaren mekanikerleri Bottas'ın normal şekilde devam etmesine yardım etti.

Bottas'ın aracı biraz daha hızlı olsa veya farklı şekilde gitse, sağ taraftaki McLaren mekanikerlerini ezebilirdi.

Olay bundan ötürü hemen FIA tarafından incelemeye alındı ve Mercedes görevlileriyle beraber Valtteri Bottas, ikinci seans sonrası görüşmeye çağrıldılar.

Mercedes ve Bottas, pit stopu hızlandırabilmek adına farklı bir şey denedilerini kabul ettiler. Bu da Bottas'ın spin atmasına yol açtı ve potansiyel bir tehlike ortaya çıktı.

Bundan ötürü FIA, Bottas'a üç sıra grid cezası verileceğini ve ayrıca iki de ceza puan alacağını açıkladı.

Hakemlerden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakemler #77 aracın sürücüsünü ve takım görevlisini dinledi. Ayrıca video kanıtlarını da inceledi. Bottas pit stop sonrası harekete geçtiğinde pit yolunda aracının kontrolünü kaybetti. Arkadan kayma yaşadı, spin attı ve McLaren garajının yanındaki bölümde durdu. Görüşme esnasında Bottas, geçmişte pit stop sonrası kalkışta, zaman kaybettiklerini belirtti. Burada aracı ikinci viteste kaldırarak farklı bir şey denediler. Sonuç olarak lastiklerin patinajı arttı ve sonuç beklenmedikti. Bu yüzden de aracı pit yolunda düzgün şekilde kontrol etmeyi başaramadı. Bu, özellikle personel pit yolunda olduğu için tehlikeli bir sürüş olarak kabul ediliyor."