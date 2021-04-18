Resmi: Bottas - Russell olayına ceza çıkmadı

Bottas ve Russell, dokuzuncu sıra için savaştıkları turda ilk viraja gelirken temas yaşadı ve büyük bir kaza yaptı.

Russell ana düzlükte, Bottas'ın hava koridoruna girmişti ve rakibini geçmek için, pistin sağ tarafını kullandı. Sonrasında ıslak bir bölüme denk geldi ve aracının kontrolünü kaybetti.

Yüksek hızda temas yaşayan ikili, önce sol taraftaki bariyerlere, ardından da sağ tarafa büyük bir süratle çarptılar. Pistin yüzeyi parçalarla kaplandı ve yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Her iki sürücü de bu olaydan ötürü birbirlerini suçladı ve Russell, Bottas'ın yüksek hızda hareke edilmemesine yönelik "Centilmenlik Anlaşmasını" ihlal ettiğini belirtti.

Hakemler, olaydan kısa bir süre sonra konuyu inceleme altına aldılar ve hem sürücülerle hem de Mercedes ve Williams takım temsilcileriyle görüştüler.

Toplantının ardından hakemler tarafından yayınlanan bültende, görüntülerin ve araçların telemeleri verilerinin incelendiğine ve sonuç olarak bunun bir "yarış olayı" olduğuna karar verildi.

Hakemler, Bottas'ın olay yaşandığı zaman çizgisini baştan sonuna kadar koruduğuna ve en azından her zaman tam bir aracın sığacağı kadar kadar mesafe bıraktığına dikkat çektiler.

Hakemlere göre Russell, Bottas'ı geçmek için hamle yaptığında kendileriyle pistin sağ tarafı arasındaki boşluk azaldı ve sonuç olarak da kaza yaşandı.

Ayrıca hiçbir aracın tutarsız bir atak yapmadığına dikkat çekildi ve sonuç olarak bunun bir yarış olayı olduğuna dikkat çekildi.