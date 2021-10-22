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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yeni motora geçmesinin ardından 5 sıra grid cezası aldı.

Resmi: Bottas 5 sıra grid cezası aldı!

Mercedes, sürpriz şekilde Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Valtteri Bottas'ın yeni motora geçtiğini açıkladı.

Fin pilot, bu yıl Monza'da yeni güç ünitesine geçmiş ve bu yıl ilk kez grid cezası almıştı. Bottas, Rusya'da bir başka güç ünitesine daha geçti ve bu yılki ikinci kez grid cezası aldı.

Fakat Mercedes, bugün Bottas'ın yeni bir içten yanmalı motora daha geçtiğini duyurdu. Fin pilot sadece yeni bir içten yanmalı motora geçti ve bu yüzden 5 sıra grid cezası alacak.

Kurallar gereği sürücüler, sınırı aştıkları ilk cezada 10 sıra grid cezası alıyorlar. Sonraki değişikliklerde ise 5 sıra ceza alıyorlar.

Bottas, ilk cezada 10 sıra, sonraki cezada ise parça başına 5 sıra cezası almıştı. Amerika'da da yine parça başına 5 sıra cezası aldı.

Böylelikle Bottas, pazar günkü yarışa en iyi ihtimalle altıncı başlayabilecek.

Ayrıca Sebastian Vettel ve George Russell'ın da yeni güç ünitesine geçtiği, bu yüzden de en geriden başlayacakları açıklandı.

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