Resmi: Bottas, 2022 yılında Alfa Romeo ile yarışacak!

Finlandiyalı pilotun Mercedes'ten ayrılması, birkaç haftadır zaten bekleniyordu ve başlangıçta Williams'a katılacağı düşünülse de, son haftalarda Alfa Romeo seçeneği ortaya çıktı.

Kimi Raikkonen'in çarşamba günü yaptığı emeklilik açıklamasının ardından, yapbozun ilk parçası yerine oturdu ve sürücü pazarındaki hareketlenme başladı.

Bugün itibariyle, Mercedes'in Fin pilotu Bottas'ın gelecek yıl alfa Romeo ile yarışacağı duyuruldu. Mercedes'te Bottas'ın yerini alacak George Russell'ın duyurusu ise bu hafta içerisinde yapılacak.

Bottas, 2016 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve sürpriz şekilde emekli olan Nico Rosberg'in yerine Mercedes'e geçmişti.

Geride kalan 4.5 sezonda dokuz galibiyet alan Bottas, 17 pole pozisyonu ve 17 de en hızlı tur elde etmeyi başardı. 2019 ve 2020 yıllarını Lewis Hamilton'ın gerisinde şampiyona ikincisi olarak noktaladı.

Fakat Russell, geride kalan üç yıllık Williams macerasında harika performanslar sergiledi ve Mercedes'i, 2022 yılında kendisiyle yarışma konusunda ikna etti.

Aslında bunun gerçekleşeceği uzun süredir biliniyordu fakat Bottas'ın geleceği netleşmeden resmi açıklamanın yapılması beklenmiyordu. Bottas, 2022 için Alfa Romeo'nun teklifini kabul edince de resmi açıklamanın önünde herhangi bir engel kalmadı.

Bottas, 2009 ve 2010 yılında Formula 3'te yarışırken Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ile beraber çalışmıştı. Ayrıca GP3'te şampiyon olurken de takım patronu yine Vasseur'dü.

Bottas, "Yarış kariyerim için yeni bir sayfa açılıyor. İkonik bir üretici ile yeni bir mücadeleye gireceğim için, 2022 ve sonrasında Alfa Romeo Racing ORLEN'e katılacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Alfa Romeo tanıtıma ihtiyaç duymayan bir marka, isimlerini F1 tarihinin harika sayfalarını kazıdılar ve bu markayı temsil etmek benim için onur olacak."

"Hinwil'deki yapının potansiyeli ortada ve özellikle takıma performans anlamında atılım yapma şansı veren 2022'deki yeni teknik düzenlemeler çerçevesinde, takımın griddeki ilerlemesine yardım edeceğim için büyük heyecan duyuyorum."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, and Valtteri Bottas, Mercedes, congratulate each other after locking out the front row

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images