Resmi: Bottas, 2022 yılında Alfa Romeo ile yarışacak!

Finlandiyalı pilotun Mercedes'ten ayrılması, birkaç haftadır zaten bekleniyordu ve başlangıçta Williams'a katılacağı düşünülse de, son haftalarda Alfa Romeo seçeneği ortaya çıktı.

Kimi Raikkonen'in çarşamba günü yaptığı emeklilik açıklamasının ardından, yapbozun ilk parçası yerine oturdu ve sürücü pazarındaki hareketlenme başladı.

Bugün itibariyle, Mercedes'in Fin pilotu Bottas'ın gelecek yıl alfa Romeo ile yarışacağı duyuruldu. Mercedes'te Bottas'ın yerini alacak George Russell'ın duyurusu ise bu hafta içerisinde yapılacak.

Bottas, 2016 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan ve sürpriz şekilde emekli olan Nico Rosberg'in yerine Mercedes'e geçmişti.

Geride kalan 4.5 sezonda dokuz galibiyet alan Bottas, 17 pole pozisyonu ve 17 de en hızlı tur elde etmeyi başardı. 2019 ve 2020 yıllarını Lewis Hamilton'ın gerisinde şampiyona ikincisi olarak noktaladı.

Fakat Russell, geride kalan üç yıllık Williams macerasında harika performanslar sergiledi ve Mercedes'i, 2022 yılında kendisiyle yarışma konusunda ikna etti.

Aslında bunun gerçekleşeceği uzun süredir biliniyordu fakat Bottas'ın geleceği netleşmeden resmi açıklamanın yapılması beklenmiyordu. Bottas, 2022 için Alfa Romeo'nun teklifini kabul edince de resmi açıklamanın önünde herhangi bir engel kalmadı.

Bottas, 2009 ve 2010 yılında Formula 3'te yarışırken Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur ile beraber çalışmıştı. Ayrıca GP3'te şampiyon olurken de takım patronu yine Vasseur'dü.

Bottas, "Yarış kariyerim için yeni bir sayfa açılıyor. İkonik bir üretici ile yeni bir mücadeleye gireceğim için, 2022 ve sonrasında Alfa Romeo Racing ORLEN'e katılacak olmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Alfa Romeo tanıtıma ihtiyaç duymayan bir marka, isimlerini F1 tarihinin harika sayfalarını kazıdılar ve bu markayı temsil etmek benim için onur olacak."

"Hinwil'deki yapının potansiyeli ortada ve özellikle takıma performans anlamında atılım yapma şansı veren 2022'deki yeni teknik düzenlemeler çerçevesinde, takımın griddeki ilerlemesine yardım edeceğim için büyük heyecan duyuyorum."

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, and Valtteri Bottas, Mercedes, congratulate each other after locking out the front row Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Takımın bana olan güveninden ötürü minnettarım ve inançlarının karşılığını vermek için sabırsızlanıyorum. Mümkün olan en iyi sonucu almak ve vakti geldiğinde kazanmak için hiç olmadığı kadar açım."

"Fred'i çok iyi tanıyorum ve birlikte çalışacağım ekibin geri kalanını tanımayı ve hepsiyle Mercedes'te olduğu gibi güçlü ilişkiler kurmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Mevcut takımı Mercedes'le ile ilgili ise şunları ekledi: "Brackley'de başardıklarımdan gurur duyuyorum ve şimdi bir başka dünya şampiyonluğu için savaşırken, tamamen mevcut işi bitirmeye odaklanmış durumdayım. Aynı zaman gelecek yıl beni bekleyen yeni mücadeleleri de sabırsızlıkla bekliyorum."

Vasseur, emekli olan Raikkonen'in yerine Bottas'ı seçmelerinin ardında Fin pilotun sahip olduğu "deneyimin" yattığını söyledi.

Fransız takım patronu, "Valtteri'yi takıma almak benim için gerçek bir zevk ve birlikte çıkacağımız yolculuğu sabırsızlıkla bekliyoruz. Onunla beraber takıma, gridin ön tarafında yarışma deneyimine sahip güçlü bir takım oyuncusu getiriyoruz."

"Valtteri, geride kalan yıllarda tarih sayfalarını yeniden yazan bir takımın ayrılmaz bir parçası oldu ve isminin arkasında dört takımlar şampiyonluğu var."

"O, Alfa Romeo Racing ORLEN'in gridin önüne doğru ilerlemesine yardımcı olacak doğru sürücü. İlişkimiz çok eskilere, birlikte çalıştığımız F3 ve GP3'teki başarılı sezonlara kadar uzanıyor. Yeteneği ve becerileri o zamandan beri ortadaydı fakat zamanla daha da gelişti." dedi.

Vasseur, kontrat süresinin kilit unsurlardan biri olduğunu söyledi ve ekledi: "Yeteneğini, takımın gelişimi için kullanmasını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Onu bize getiren bu çok yıllı anlaşma, hem Valtteri'ye hem de takıma, F1 için son derece önemli olan böyle bir dönemde, takımı oluşturmamız için ihtiyaç duyduğumuz istikrarı getiriyor. Gelecek konusunda çok heyecanlıyız."

Vasseur, geçen hafta sonu Zandvoort'ta takımın ikinci sürücüsünün kim olacağını açıklama konusunda acele etmediğini belirtmişti.

Şimdilik ikinci pilotun kim olacağı belirsiz fakat Ferrari, pilot kadrosunda artık eskisi gibi söz sahibi değil. Buna rağmen Antonio Giovinazzi'nin takımda kalma ihtimali devam ediyor.

Aynı zamanda Alex Albon ve Nyck de Vries da ikinci koltuk için çekişmedeler.

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images