Resmi: Bob Bell, Aston Martin'e katıldı!
Aston Martin Aramco Formula 1 Takımı, bugün Bob Bell'in teknik departmandan sorumlu yetkili müdür olarak atandığını duyurdu.
Bugün Bob Bell'in uzun süredir birlikte çalıştığı Renault/Alpine'den ayrıldığı resmi olarak açıklanmıştı. Bundan sadece birkaç saat sonra da Aston Martin'e katıldığı duyuruldu.
Bell, Silverstone merkezli takımın liderlik ekibini daha da güçlendiren yeni görevinde Takım patronu Mike Krack'e bağlı olarak çalışacak.
Teknik, Mühendislik ve Performans fonksiyonlarından sorumlu olacak Bob Bell, takımın gelişimine katkı verecek..
Son kırk yılda McLaren, Renault ve Mercedes gibi üst düzey takımlarda çalışma fırsatı bulduğu için Bell, Aston Martin Aramco'ya zengin bir Formula 1 deneyimi getirecek.
Takım patronu Krack bu konuda şöyle diyor: "Bob Bell'e Aston Martin Aramco ekibine hoş geldin demekten mutluluk duyuyorum."
"Bu, takım olarak yaptığımız her şeyde en iyisini yapmamızı ve doğru performans alanlarına odaklanmamızı sağlayacak önemli bir anlaşma olacak."
"Bob'un spordaki geçmişi her şeyi anlatıyor. Deneyimi, çıktığımız heyecan verici yolculukta ileriye doğru adımlar atmaya devam etmemize yardımcı olacak."
Bell görevine hemen başlayacak.
Bob Bell, Chief Technical Officer, Renault Sport F1
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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