Resmi: Bearman, Azerbaycan GP’de cezalı Magnussen’in yerine yarışacak!

Oliver Bearman, Haas tarafından Azerbaycan Grand Prix'sinde Kevin Magnussen'in yerine çağrılmasının ardından bir Formula 1 yarışında daha kendini gösterme şansı bulacak.

Magnussen, 12 ay boyunca süper lisansında 12 ceza puanı biriktirdiği için ceza olarak bir yarış men cezası almak zorunda kalacak.

Bu ceza, Magnussen'in Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile çarpışarak 10 saniyelik zaman cezası ve lisansında iki ceza puanı alarak izin verilen miktarın üzerine çıkmasıyla geldi.

Bu da Magnussen’in Bakü yarışına katılamayacağı anlamına geliyor ve Bearman'a Danimarkalı sürücünün yerine Haas'ın direksiyonuna geçmesi için bir fırsat daha veriyor.

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan 19 yaşındaki Bearman, Haas tarafından gelecek sezon tam zamanlı olarak takım için yarışmak üzere seçildi.

Bearman, Silverstone'da VF-24 ile Pirelli lastik testine katıldı ve bu sezon Haas için Imola, Barselona, Silverstone ve Hungaroring'de dört kere 1. antrenman seansına katıldı.

Oliver Bearman, Haas VF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bearman yılın başlarında Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz'in apandisit geçirmesi üzerine onun yerine geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Bearman Cidde'de 11. sırada sıralandı oldu ve etkileyici bir yedincilik elde ederek övgüleri topladı.

Sezonun başlarında Haas takım müdürü Ayao Komatsu, Bearman'ın profesyonelliğinden nasıl etkilendiğini ve bunun kendisini 2025 için genç pilotla sözleşme imzalamaya ikna ettiğini açıkladı.

Komatsu, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Padoktaki en önemli şey olan hıza sahip. Ancak büyük resmi anlaması da etkileyici çünkü genç bir adam ve ona 1. antrenman seansında takımın o hafta için hedefini söylediğimizde, bu hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğini anlıyor.”

“’Bu senin rolün, bu senin programın ve hem takım hem de kendin için başarman gerekenler.’ diyoruz ve o da bunu çok iyi anlayabiliyor.”

“Büyük resme nasıl katkıda bulunabileceğini anlıyor ki bu tüm genç sürücüler için geçerli değil.”

“Bazen onlara tüm bunları söylersiniz ve onlar da çıkıp her seferinde en hızlı turu atmaya çalışırlar. Ancak F1'de bir takım oyuncusu olmak zorundasınız, özellikle de sınırlı test programları ve fırsatları varken.”

"Ayrıca etkinlik öncesinde takımla olan etkileşimi de çok iyi ve etkinlik sonrasında öğrendiklerini paylaşırkenki değerlendirmeleri de oldukça iyi, bize gerekli geri bildirimi sağlıyor."

“Çok sakin ve aynı zamanda çok pozitif. Dolayısıyla takıma iyi bir hava getirebiliyor ve herkesin onu hoş karşılamasını sağlayabiliyor."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Bazı sürücüler azimli ama negatif olabiliyor ve işe yaradığında, sonuçlar geldiğinde sorun yok ama gelmediğinde yorucu olabiliyor.”

“Böyle çok yetenekli, gerçekten iyi bir sürücü olan ve çok çalışan ama takımı yanlış şekilde değil, olumsuz yönde yönlendiren bazı sürücülerim oldu. Ollie ise çok pozitif, bu yüzden moral verici ve olumlu bir faktör.”