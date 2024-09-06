Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Resmi: Bearman, Azerbaycan GP’de cezalı Magnussen’in yerine yarışacak!

2025 Haas pilotu Oliver Bearman, yasaklı Kevin Magnussen'in yerine sezonun ikinci Formula 1 grand prix'sinde yarışacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Oliver Bearman, Haas F1 Team, in the garage

Oliver Bearman, Haas tarafından Azerbaycan Grand Prix'sinde Kevin Magnussen'in yerine çağrılmasının ardından bir Formula 1 yarışında daha kendini gösterme şansı bulacak.

Magnussen, 12 ay boyunca süper lisansında 12 ceza puanı biriktirdiği için ceza olarak bir yarış men cezası almak zorunda kalacak.

Bu ceza, Magnussen'in Monza'daki İtalya Grand Prix'sinde Pierre Gasly ile çarpışarak 10 saniyelik zaman cezası ve lisansında iki ceza puanı alarak izin verilen miktarın üzerine çıkmasıyla geldi.

Bu da Magnussen’in Bakü yarışına katılamayacağı anlamına geliyor ve Bearman'a Danimarkalı sürücünün yerine Haas'ın direksiyonuna geçmesi için bir fırsat daha veriyor.

Ferrari Sürücü Akademisi'nin bir parçası olan 19 yaşındaki Bearman, Haas tarafından gelecek sezon tam zamanlı olarak takım için yarışmak üzere seçildi.

Bearman, Silverstone'da VF-24 ile Pirelli lastik testine katıldı ve bu sezon Haas için Imola, Barselona, Silverstone ve Hungaroring'de dört kere 1. antrenman seansına katıldı.

Oliver Bearman, Haas VF-24

Oliver Bearman, Haas VF-24

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bearman yılın başlarında Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Ferrari pilotu Carlos Sainz'in apandisit geçirmesi üzerine onun yerine geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Bearman Cidde'de 11. sırada sıralandı oldu ve etkileyici bir yedincilik elde ederek övgüleri topladı.

Sezonun başlarında Haas takım müdürü Ayao Komatsu, Bearman'ın profesyonelliğinden nasıl etkilendiğini ve bunun kendisini 2025 için genç pilotla sözleşme imzalamaya ikna ettiğini açıkladı.

Komatsu, Motorsport.com'a şunları söyledi: “Padoktaki en önemli şey olan hıza sahip. Ancak büyük resmi anlaması da etkileyici çünkü genç bir adam ve ona 1. antrenman seansında takımın o hafta için hedefini söylediğimizde, bu hedefe ulaşmak için ne yapması gerektiğini anlıyor.”

“’Bu senin rolün, bu senin programın ve hem takım hem de kendin için başarman gerekenler.’ diyoruz ve o da bunu çok iyi anlayabiliyor.”

“Büyük resme nasıl katkıda bulunabileceğini anlıyor ki bu tüm genç sürücüler için geçerli değil.”

“Bazen onlara tüm bunları söylersiniz ve onlar da çıkıp her seferinde en hızlı turu atmaya çalışırlar. Ancak F1'de bir takım oyuncusu olmak zorundasınız, özellikle de sınırlı test programları ve fırsatları varken.”

"Ayrıca etkinlik öncesinde takımla olan etkileşimi de çok iyi ve etkinlik sonrasında öğrendiklerini paylaşırkenki değerlendirmeleri de oldukça iyi, bize gerekli geri bildirimi sağlıyor."

“Çok sakin ve aynı zamanda çok pozitif. Dolayısıyla takıma iyi bir hava getirebiliyor ve herkesin onu hoş karşılamasını sağlayabiliyor."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Bazı sürücüler azimli ama negatif olabiliyor ve işe yaradığında, sonuçlar geldiğinde sorun yok ama gelmediğinde yorucu olabiliyor.”

“Böyle çok yetenekli, gerçekten iyi bir sürücü olan ve çok çalışan ama takımı yanlış şekilde değil, olumsuz yönde yönlendiren bazı sürücülerim oldu. Ollie ise çok pozitif, bu yüzden moral verici ve olumlu bir faktör.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Wheatley gelene kadar Sauber'deki görevlerini Binotto üstlenecek

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Formula 1
İtalya GP
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!
Miami GP başkanı Epp, sprint yarışı konusunda yanıldığını açıkladı

Miami GP başkanı Epp, sprint yarışı konusunda yanıldığını açıkladı

Formula 1
Miami GP başkanı Epp, sprint yarışı konusunda yanıldığını açıkladı
F1'in Amerika'da büyümesi, Santander ortaklığı için kilit rol oynuyor

F1'in Amerika'da büyümesi, Santander ortaklığı için kilit rol oynuyor

Formula 1
F1'in Amerika'da büyümesi, Santander ortaklığı için kilit rol oynuyor
Kevin Magnussen
Daha fazlası
Kevin Magnussen
Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"

Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"

Formula 1
İtalya GP
Brundle: "Magnussen'e verilen ceza çok ağır"
Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor

Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor

Formula 1
İtalya GP
Gasly, Magnussen'e verilen yarış yasağının kaldırılmasını istiyor
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!

Formula 1
İtalya GP
Resmi: Magnussen, ceza puanları nedeniyle bir sonraki yarışta yer alamayacak!
Haas F1 Team
Daha fazlası
Haas F1 Team
Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor

Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor

Formula 1
Haas, el konulan malvarlığı üzerindeki tedbirin kalkmasının ardından İtalya GP'ye gidiyor
Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu

Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu

Formula 1
Hollanda GP
Haas'ın eski sponsoru Uralkali, ödenmemiş borç nedeniyle takımın varlıklarına el konulması talebinde bulundu
Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Formula 1
Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

SBK World Superbike
Magny-Cours
Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!

F1 Formula 1
İtalya GP
Leclerc, Monako'da Ferrari aracıyla kaza yaptı!
WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi

WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi

WRC WRC
Yunanistan Rallisi
WRC Akropolis Rallisi: Ogier'in yaşadığı sorun, Tanak'a liderliği getirdi
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

F1 Formula 1
Stella: "Norris'e vereceği destek, Piastri'nin geleceği için bir 'yatırım' olacaktır"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye