Formula 1 Katar GP

Resmi: Bearman, 2027 sezonunda da Haas'ta yarışacak!

Oliver Bearman, Haas ile yaşanan uzun görüşme sürecinin ardından 2027 sezonunda da Amerikan takımında yarışacağını resmen doğruladı.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 26 Kas 2026 09:25

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Her ne kadar Oliver Bearman'ın takımda kalması beklense de anlaşmanın gecikmesiyle son haftalarda durum daha belirsiz hale gelmişti.

Görüşmelerde yaşanan gecikmenin nedenlerine ilişkin maaş talepleri, sözleşmenin süresi ve Bearman'a gelecekte Ferrari koltuğu garantisi verilmesi gibi çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak Haas, Katar GP hafta sonu öncesi yaptığı resmi açıklamayla gelecek sezon da Bearman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Haas takım patronu Ayao Komatsu, karara ilişkin şunları söyledi: "Ollie ile 2027'de de devam etmek bizim için kolay bir karar oldu. Onun gelişimini, bağlılığını ve hem pistte hem de pist dışında takıma kattığı kaliteyi gördük."

"Ollie, çok güçlü bir çalışma disiplinine ve hem kendisini hem de takımı geliştirme konusunda büyük bir isteğe sahip. Bana göre bu takımı ileriye taşımak için ondan daha iyi bir isim yok. TGR Haas F1 Team, griddeki en heyecan verici pilot eşleşmelerinden birine sahip ve Ollie'nin bu harika takımla daha da gelişmesini görmek için sabırsızlanıyorum."

Bearman ise açıklamasında şunları söyledi: "TGR Haas F1 Team ile 2027 sezonunda da devam edecek olmaktan çok mutluyum. Bu takım gelişimimde çok önemli bir rol oynadı ve burada herkesin bana duyduğu güveni ve desteği fazlasıyla hissettim."

"İlerlemeye devam etmek için büyük hedeflerimiz var. Şimdiye kadar başardıklarımızın üzerine koyarak ve birlikte daha fazlasını hedefleyerek bu çalışmaya liderlik etmek için heyecanlıyım. Hâlâ tamamlamamız gereken işler var."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Fotoğraf: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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