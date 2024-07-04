Resmi: Bearman, 2025 yılında Haas ile Formula 1'de yarışacak!

Haas, yedek pilotu Oliver Bearman'ın önümüzdeki yıl Formula 1'de kendileri için yarışacağını doğruladı.

Ferrari Akademisi'nin genç yeteneği, Carlos Sainz'in yerine piste çıktığı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde gösterdiği güçlü performansın ardından Haas koltuğu için ana adaylardan birisi olmuştu.

Anlaşması hakkında konuşan Bearman, artık tam teşekküllü bir F1 pilotu olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bearman şöyle konuştu: "Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelere dökmek zor."

"MoneyGram Haas F1 Takımı için Formula 1 pilotu olacağımı söylemek beni son derece gururlandırıyor."

"Çocukken hayalini kurduğu şeyi yapabilen az sayıda insandan biri olmak gerçekten inanılmaz bir şey."

"Gene, Ayao ve Haas'taki herkese bana inandıkları ve takımlarını temsil etmem için bana güvendikleri için teşekkür ederim."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Haas için hem geçen yıl hem de bu yıl çeşitli antrenman seanslarına katılan İngiliz sürücü, gösterdiği performansla takımı etkiledi.

Takım patronu Ayao Komatsu şunları söyledi: "Oliver Bearman gibi yetenekli bir sürücüye tam zamanlı bir Formula 1 yarış koltuğu vermek heyecan verici."

"Ollie, geride kalan yıllarda Scuderia Ferrari Sürücü Akademisi'nin önderliğinde inanılmaz olgun bir sürücü haline geldi ve bunu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yarışmak üzere son dakikada göreve çağrıldığında tüm dünyaya gösterdi."

"Oliver bu görev için fazlasıyla hazır olduğunu kanıtladı. Biz de bunu geçtiğimiz iki sezon boyunca Haas araçlarının direksiyonunda katıldığı antrenman seanslarında gördük."

"Onu bir sürücü olarak daha da geliştirmek ve sahip olduğu yetenekten hem araç içerisinde hem de dışında faydalanmak istiyoruz."

Bearman bu hafta sonu Silverstone'da Haas adına antrenman seansına katılacak. Sonrasında Macaristan, Meksika ve Abu Dhabi'de de sürüş yapacak.

Haas, ikinci sürücünün kim olacağını henüz açıklamadı fakat seçenekler arasında Esteban Ocon, Valtteri Bottas ve Kevin Magnussen var.