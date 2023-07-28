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Resmi: Battaniyesiz lastiklere geçiş 2025 sezonuna ertelendi

Formula 1 Komisyonu, takımların ve pilotların çeşitli endişeleri ve daha fazla test istemeleri nedeniyle battaniyesiz lastiklere geçişi erteleme kararı aldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Pirelli tyres

Cuma günü birçok önemli konuyu görüşmek üzere toplanan F1 Komisyonu için masadaki en önemli madde, lastik battaniyelerinin yasaklanıp yasaklanmayacağıydı.

Testleri tamamlayan Pirelli lastiklerin battaniyesiz kullanılabilecek konumda olduğunu savunurken, pilotlar ve takımların birtakım endişeleri mevcuttu.

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Yönetmeliklere göre 2024 sezonundan itibaren battaniyesiz lastiklere geçilmesi gerekmekteydi, ancak tüm bu endişeler, F1 Komisyonu'nu bir erteleme oylaması düzenlemeye itti.

Sonuç itibariyle, takımların daha geniş bir pist yelpazesinde lastikleri test etme fırsatı yakalayamadıkları ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları gerekçesiyle battaniyelerin yasaklanması bir seneliğine ertelendi.

Konu, 2025 sezonundan önce yeniden ele alınacak.

Pirelli için iyi haber, yoğun yağmur lastiklerinin yanı sıra geçiş lastiklerinin de battaniyesiz kullanılacak olması.

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