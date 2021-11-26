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Formula 1 / Katar GP Haberler

Resmi: Barselona, 2026 yılına kadar F1'e ve MotoGP'ye ev sahipliği yapacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Circuit de Barcelona-Catalunya, önümüzdeki yıllarda Formula 1 ve MotoGP'ye ev sahipliği yapmaya devam edecek. Pist yönetimi, her iki şampiyonayla da yeni anlaşmalar imzaladı.

Resmi: Barselona, 2026 yılına kadar F1'e ve MotoGP'ye ev sahipliği yapacak

Barselona pisti, 2026 yılına kadar Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Son zamanlarda Jerez pistinin de Formula 1'e ev sahipliği yapmak istediği ve bu konuda adımlar attığı yönünde haberler olsa da, Barselona takvimdeki yerini korudu ve bu ihtimal artık oldukça düştü.

Bugün açıklama yayınlayan Formula 1, 2021 sonunda kontratı sona eren Barselona ile, 2026 yılına kadar devam edecek olan yeni bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yenilenen anlaşma kapsamında, pistin etrafındaki tesislerde, padokta, pit binalarında ve pistin çeşitli kısımlarında yenileme çalışmaları yapılacak.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Circuit de Barcelona-Catalunya ile yeni bir anlaşma imzaladığımız için mutluyuz."

"Pistte ve tesis kısmında, gelecekte birlikte çalışmaya devam etmemizi sağlayacak olan yenileme çalışmaları yapılıyor." dedi ve Barselona'ya gelmenin hem takımlar hem de sürücüleri mutlu ettiğine vurgu yaptı.

Ayrıca MotoGP'nin de Barselona ile yeni bir anlaşma imzaladığı ve yarışın önümüzdeki yıllarda takvimde kalacağı duyuruldu.

2022 F1 İspanya GP'si, 22 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

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