Resmi: Barcelona, 2021 yılında da F1'e ev sahipliği yapacak

Barcelona'nın Formula 1'le olan anlaşması 2020 sonunda sona ermişti ve taraflar bir süredir yeni kontrat için görüşmeler yapıyordu.

Anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyordu ve bugün kısa bir açıklama yayınlayan Barcelona pisti, 2021 yılında da F1'e ev sahipliği yapacaklarını doğruladı.

Açıklamaya göre 2021 İspanya GP 7, 8 ve 9 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

İlk kez 1990 yılında F1'e ev sahipliği yapan Barcelona, böylelikle arka arkaya 31. kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmış olacak.

Geçen ay yapılan açıklamada Katalan Hükümeti'nin pist yönetimine Formula 1'le anlaşma yenileme konusunda tam yetki verdiği açıklanmıştı. Bundan kısa bir süre sonra da kontrat yenilenmiş oldu.

Pist yönetimi bu noktadan itibaren 2021 sonrasını kapsayacak uzun vadeli kontrat için görüşmeler gerçekleştirecek.