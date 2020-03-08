Resmi: Bahreyn GP seyircisiz yapılacak!

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs'ün Formula 1 dünyasını nasıl etkileyeceği merak ediliyordu ve geçen ay alınan kararla Çin GP'nin ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.

Sonrasında sezonun ilk üç yarışı için ciddi bir belirsizlik vardı ve hatta Bahreyn GP'nin iptal edilebileceği bile konuşuluyordu. Ancak bugün kısa bir açıklama yayınlayan Bahreyn GP organizatörleri, yarışın kapalı kapılar ardında yapılacağını açıkladı.

Pazar sabahı yayınlanan bildiride Bahreyn, 2020 F1 sezonunun ikinci yarışının sadece televizyonda yayınlanan bir etkinlik olacağını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: “Bahreyn Grand Prix'sini sadece katılımcılara yönelik bir etkinlik olarak tutma kararı aldık."

“Formula 1'e ev sahipliği yapan bir ülke olarak, taraftarların ve yarış katılımcılarının refahını dengelemek çok büyük bir sorumluluk."

"Coronavirüs'ün küresel çapta yayılmaya devam ediyor olması göz önüne alındığında, halka açık olan ve binlerce uluslararası turist ile yerel taraftarın yakın bir alanda etkileşime girmesine izin veren büyük bir spor etkinliği düzenlenmesi, şu anda yapılacak en doğru şey olmayacak."

“Ancak sporun ve organizatörlerin önemli derecede etkilenmesini önlemek amacıyla, yarış hafta sonu sadece televizyonda yayınlanan bir etkinlik olarak devam edecek.”

“Seyahat etmeyi planlayan pek çok kişinin bu konuyla ilgili ne kadar hayal kırıklığına uğradığını biliyoruz, ancak önceliğimiz güvenliğimiz olarak kalmalı.”

Bahreyn'in bu hamlesi, İtalya'nın Ferrari'nin yer aldığı Modena da dahil olmak üzere kuzey bölgesinin pek çok yerini karantina altına alındığını açıklamasından saatler sonra geldi.

Bu, F1 tarihinin ilk seyircisiz yarışı olacak.

F1'de yeni sezon önümüzdeki hafta sonu Avustralya GP'de başlayacak.