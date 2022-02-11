Resmi: Bahreyn en az 2036 sonuna kadar F1 takviminde!

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Formula 1, son dönemde Drive to Survive'ın da etkisiyle taraftar sayısı her geçen gün artıyor ve pek çok ülke yarışa ilgi gösteriyor.

2022 takvimindeki yarış sayısı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 23 yarışa kadar çıkacak. Fakat başta Las Vegas olmak üzere, Formula 1'le halihazırda görüşen ve takvime girmek isteyen çok sayıda şehir var. Başka yarışlardan gelen bu ilgi, potansiyel olarak takvimde çok az yer olduğu göz önüne alındığında, mevcut yarışlardan bazılarının takvimden çıkma durumu olabilir.

Geçen ay Singapur Grand Prix'sinin 2028 yılına kadar takvimde kalacağı doğrulanmıştı ve kasım ayında da Çin'le 2025 sonuna kadar yeni bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Kazançlı Ortadoğu pazarı, Formula 1 için epey önemli görünüyor. Suudi Arabistan ile olan anlaşma 10 yılı kapsıyor ve 2023'ten itibaren Katar da F1'e dahil olacak. Bu anlaşma da yine 10 yılı kapsayacak.

Geçen yılki Abu Dhabi GP'den hemen önce Yas Marina yarışının 2030 sonuna kadar takvimde kalacağı ve takvimin final yarışı olacağı kesinleşti.

Bahreyn, F1'le oldukça özel bir ilişkiye sahip ve hem geçen yıl hem de bu yıl sezon açılışına ev sahipliği yapmaları bunun bir işareti. Ayrıca F1, Barselona testinden ziyade Bahreyn'deki teste önem vererek, iki taraf arasındaki yakın ilişkiyi gözler önüne seriyor.

Bahreyn, 2004 yılından bu yana Formula 1'e ev sahipliği yapıyor ve turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından yarış, gece yapılmaya başlandı.

Pist yönetimi, COVID-19 nedeniyle sekteye uğrayan 2020 sezonunda, iki yarışa ev sahipliği yapmıştı. İkinci yarış, dış pist düzeninde yapıldı.