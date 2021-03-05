Resmi: Azerbaycan GP seyircisiz gerçekleştirilecek

Azerbaycan Grand Prix'si, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti ve bu yılki yarışın 4-6 Haziran tarihleri arasında, seyircili şekilde gerçekleştirilmesi umut ediliyordu.

Ancak cuma günü yarış organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, bu yılki Azerbaycan Grand Prix'sine herhangi bir taraftar kitlesi alınmayacak.

Açıklamada, "Bu karar, Bakü Pisti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti, F1 ve FIA arasında yapılan kapsamlı görüşmeden ve koronavirüs pandemisinin neden olduğu sağlık ve güvenlik endişeleri göz önünde bulundurularak alındı." denilirken, yarışın seyircili şekilde yapılmasının mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında mümkün olmadığına yer verildi.

Bakü, 2021 yılında bir yarışı seyircisiz şekilde gerçekleştireceklerini açıklayan ilk yarış oldu. Formula 1, bu yılki yarışların çoğunu seyirciliği yapmayı umuyordu.

Bahreyn geçtiğimiz günlerde, COVID-19'a karşı aşılanmış veya virüsü atlatmış fanların yarışa katılabileceğini duyurmuştu.

Bakü pisti, 2020'de bilet alan ve geri ödemesi yapılmadan bir sonraki yıla kaydırılan biletlerin, 2022'de hiçbir ek ücret ödemeksizin geçerli olacağını doğruladı.

Baku Pisti'nin Yöneticisi Arif Rahimov. "Elbette, böylesine zor bir dönemin ardından F1'i yeniden Bakü'ye getirmekten heyecan duyuyoruz, ancak bu yarış hafta sonunu her yıl bu oldukça özel bir gün haline getirmede hayati bir rol oynayan muhteşem taraftarlarımızı çok özleyeceğiz." dedi.